Insólito: le robaron el arma a una comisaria en un operativo

Un hecho insólito ocurrió el miércoles a la tarde durante un procedimiento antidroga, cuando a una comisaria que había llegado al lugar en la Cuarta Sección de Ciudad le robaron el arma calibre 9 milímetros marca Taurus, con cargadores, 12 cartuchos y una agenda personal.



Se trata de Marcela Alejandra Arbona, quien presta servicio en Inteligencia Criminal y ese día a la tarde, alrededor de las 19, llegó a la calle Santiago del Estero en su Fiat Adventure, ya que en este lugar se había dado vuelta un Peugeot 206 donde hallaron 160 kilos de marihuana, y su conductor escapó previo chocar con una camioneta Amarok.



La oficial superior estacionó su Fiat sobre la calle Santiago del Estero, que estaba precintada porque estaba en curso el procedimiento antidroga, y se mezcló con sus camaradas que estaban trabajando en el lugar.



Y allí comenzó lo curioso. Le habrían forzado la puerta y le llevaron el arma reglamentaria y otros elementos. Lo que llama la atención no es que este hecho se consumó detrás del precinto donde había varios efectivos, sino que además la denuncia fue radicada por ella recién a las 0.20 a la Oficina Fiscal 13, que funciona dentro de la Comisaría Cuarta de Ciudad.



Pero no sólo esto resulta llamativo, sino que la denuncia al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recién fue dada a conocer a las 3.30, o sea casi 6 horas después de ocurrido el hecho.



Cuando la comisaria fue a radicar la denuncia en la Oficina Fiscal 13, estaba de turno la fiscal Cecilia Bignert, quien tras escuchar lo que había sucedido caratuló la causa como robo simple. Por el hecho hasta ahora no hay ninguna persona detenida.