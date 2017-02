Incidentes, heridos y detenidos en masivo festejo de Carnaval en plaza Godoy Cruz

Una convocatoria espontánea realizada por Facebook, para festejar el Carnaval ayer en la plaza Godoy Cruz, terminó en peleas, disturbios, enfrentamientos con la policía, disparos al aire, policías y asistentes heridos, patrulleros averiados, negocios dañados y al menos ocho detenidos.



El caos en la siempre bien arreglada plaza Godoy Cruz, que es muy concurrida y utilizada por sus vecinos, se desató ayer por la tarde-noche, cuando el centro de la cuidad cabecera del departamento se pobló con entre 1.500 y 2.000 jóvenes que llegaron a hacer una chaya masiva por el Carnaval.

La Municipalidad de Godoy Cruz, dejó bien claro que no tuvo nada que ver con la chaya realizada en la plaza y señaló que esta se había convocado de modo espontáneo.



De hecho, según las versiones más fuertes, fue a través de la red social de Facebook que se hizo el llamado para festejar el Carnaval.



Pero lo que empezó con jugar a mojarse mutó en mal humor, los insultos y los enfrentamientos cuando entre los mismos que se mojaban empezaron a chayarse con agua sucia de las acequias, con espuma que muchos habían llevado y con algún que otro líquido especial preparado para la ocasión.

"Esto provocó que empezaran los incidentes entre los mismos asistentes. Hubo peleas, se llamó a la policía, dos uniformados llegaron de inmediato a la plaza, pero fueron apedreados y lesionados por los manifestantes. Solicitaron urgente apoyo y se envió a la Infatería. Cuando la antidisturbios llegó la agresión contra personal policial empeoró y hubo que dispersar", contó a Diario UNO el jefe policial de la distrital de Capital y Godoy Cruz, comisario general Silvio Tejerina.



Confirmó: "Tengo tres policías lesionados y cuatro móviles policiales rotos por las pedradas que hemos recibido".



También señaló: "Hay más personas lesionadas, pero no hemos alcanzado a contabilizarlas y detuvimos a ocho individuos, mayores de edad casi todos, que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad".



Los asistentes, jóvenes y adolescentes la mayoría mostraban indignados a los medios de prensa los cartuchos verdes de las escopetas policiales que habían ido a parar a los manifestantes.



Efectivamente la policía había abierto fuego. El jefe policial Silvio Tejerina señaló: "Se disparó cartuchos de posta de goma, que son antidisturbios y tienen por objetivo dispersar".



Los destrozos también estuvieron a la orden del día. Se detectaron daños en la misma plaza Godoy Cruz, se dice que arruinaron un mural del General San Martín, también varios autos estacionados aparecieron con los vidrios rotos en el sector del espacio verde a una cuadra de la plaza.



Un pelotero, ubicado en calle Mitre y Rivadavia, fue atacado por vándalos que intentaron ingresar al local rompiendo los vidrios del negocio.



Los enfrentamientos con la policía no menguaron la presencia de los asistentes que, a pesar de las corridas durante los disparos, fueron volviendo a la plaza donde seguían chayándose luego de los incidentes iniciales y cuando la calma había retornado de modo precario.