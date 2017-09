Una ex directora del Instituto Antonio Próvolo fue imputada por haber tenido conocimiento de los aberrantes hechos de pedofilia que ocurrían en el lugar y no haber hecho la denuncia correspondiente. La misma suerte correrá para otros directores y un psicólogo.



Se trata de Gladys Pinacca, quien fue directora en el colegio Próvolo desde 1997 al 2007, y que este viernes fue imputada como partícipe secundaria por los hechos de abuso sexual a alumnos que se investigan.



El abogado querellante Oscar Barrera indicó que esta imputación tiene una pena reducida por lo que quedará en libertad. Además que no existe el riesgo procesal que entorpezca la investigación ni peligro de fuga.



La imputación se hizo por no haber denunciado ante la justicia los hechos de abuso sexual a los que eran sometidos los alumnos sordos de la institución, y que los diferentes directivos que tuvo el Próvolo habrían tenido conocimiento debido a que hubo actuaciones internas en varios casos.



Esto se determinó por documentación que fue encontrada en los diferentes allanamientos que se hicieron en el Instituto, con la cual se pudo establecer que se hicieron investigaciones internas luego de algunas acusaciones y sospechas, pero que nunca se denunciaron a la Justicia.