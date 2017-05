Imputaron por femicidio al sospechoso por la desaparición de Daiana Garnica y hallaron un piercing

El sospechoso detenido por la desaparición de Daiana Garnica, quien fue vista por última vez el sábado 6 de mayo en Tucumán, fue imputado por el secuestro y el homicidio de la víctima, informaron fuentes judiciales. Mientras tanto, la policía halló un piercing que podría ser de Daiana, en un horno ladrillero.



El detenido es un joven de 17 años, cuya identidad no fue revelada por tratarse de un menor de edad, quien fue apresado la semana pasada al igual que otras siete personas que tienen vínculos familiares o laborales con el principal sospechoso.



La fiscalía II de San Miguel de Tucumán, a cargo de Claudio Bonari, imputó al joven por el delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio de Garnica, quien fue vista por última vez el 6 de mayo.

Después de más de una semana de búsqueda y con 10 personas detenidas supuestamente involucradas en el caso, los peritos hicieron ayer un descubrimiento clave que podría ser la primera pista concreta en la investigación por la desaparición de Daiana Garnica, la joven tucumana de 17 años.





Aunque falta la confirmación de los análisis en laboratorio, la pequeña pieza de acero quirúrgico que encontraron dentro del horno de la cortada de ladrillos donde trabajaba el principal sospechoso dio un nuevo impulso a tantos días sin respuestas. El aro es de acero quirúrgico y por ese motivo no habría sido consumido por las llamas.





“Podría ser de Daiana, ella tenía un piercing arriba del labio, pero todavía no hemos podido confirmar si era de ella. Lo que nos dijeron es que no se quemó porque es de acero quirúrgico, si hubiera sido de otro material ya no estaría”, explicó el abogado de la familia Garnica, Sergio Pérez, al diario La Gaceta.