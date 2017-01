Imputaron al padre de un futbolista por un crimen

Los aprehendidos en la causa que investiga la violenta muerte de Joan Ariel Villegas (27) el domingo pasado en Alvear fueron imputados por el homicidio y el juez ordenó que permanezcan tras las rejas.



Un adolescente de 17 años y José Cabral (42), padre de Luciano Cabral, el jugador alvearense que llegó a la primera división del fútbol de AFA vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors y que actualmente milita en el Atlético Paranaense en la serie A de Brasil. Los sospechosos están con custodia policial desde el domingo al mediodía.



Ambos comparecieron ayer ante el juez Correccional y de Faltas Luis Ojeda, que subroga por estos días de feria el Cuarto Juzgado de Instrucción, pero se negaron a declarar.



Fuentes judiciales confirmaron que después de recibir la imputación por el homicidio de Villegas, el magistrado ordenó que el padre del futbolista permanezca recluido en la cárcel de San Rafael. En cambio, al joven lo transfirieron a la Comisaría del Menor en tierras sanrafaelinas, pero solo estará de paso, ya que se espera que hoy sea trasladado al ex COSE, en Mendoza.



El asesinato de Joan Ariel Villegas ocurrió durante una riña cuando el 2017 comenzaba a ver la luz del día.



A la víctima la golpearon salvajemente entre varias personas y lo remataron con un pedazo de hormigón contra la cabeza. El parte oficial indicó que murió desangrado y con hundimiento de cráneo.



Desde el instante en que hallaron el cuerpo de Villegas, la policía comenzó a recoger testimonios de vecinos y los nombres de los sospechosos no tardaron en aparecer.



Además de los dos detenidos como posibles autores del crimen, la División Investigaciones continúa con una ardua tarea porque la cantidad de personas que formaron parte del grupo que dio muerte a Joan Ariel Villegas pasó de cuatro a cinco y con el correr de las horas se estiró a seis. Serían cinco hombres más una mujer los que actuaron el domingo a la mañana.



En cuanto al jugador Luciano Cabral, que algunas versiones periodísticas lo ubicaban como prófugo, la policía confirmó que la Justicia no emitió ninguna orden de captura que lleve el nombre del futbolista.

Durante los allanamientos que realizó la policía en los que detuvieron a José Cabral y el adolescente, se secuestró ropa y calzado que tendrían manchas de sangre.