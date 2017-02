Federico "el Mono" Camargo fue imputado por homicidio agravado por el vínculo con violencia de género por la muerte de su pareja Natalí Calderaro, de 31 años. Luego de ser notificado de la acusación fue trasladado al penal Boulogne Sur Mer.



El ingreso a la cárcel fue a primera hora de este viernes y quedó alojado en el pabellón donde están los procesados por femicidios, violencia de género y abusos sexuales.



En la tarde del jueves el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello imputó a Camargo por la muerte de su pareja, Natalí Calderaro, quien murió a golpes y asfixia el miércoles en su casa del barrio Buena Vista, de Carrodilla, en Luján.



En el momento de la imputación y mientras se le explicaba el procedimiento, el Mono sólo preguntó qué había pasado con su hija.

El 2 de septiembre de 2016, la madre de Camargo hizo una denuncia en su contra donde relató que había sido brutalmente golpeada por su hijo y que su nuera también era víctima de estos maltratos.Inmediatamente citaron a Natalí Calderaro para tomarle declaración y expresó: “Quiero decir que mi marido Federico Camargo no me ha pegado nunca. Lo que denuncia mi suegra no es cierto. Para mí que tiene algún problema mental. No sé si es senil o algo, dado que no es la primera vezque denuncia a su hijo por un hecho que no es cierto. Tampoco me ha amenazado Federico en ningún momento”.El 4 de noviembre pasado vecinos llamaron a la Policía por otro hecho de violencia ocurrido en esa casa. Allí Rosa, la madre del Mono, volvió a denunciar un episodio de violencia y golpes hacia ella y Natalí.Pero Calderaro mantuvo su postura: “Lo único que quiero decir es que no quiero radicar ningún tipo de denuncia respecto del hecho que denuncia mi suegra”.El Mono Camargo fue detenido en la mañana del miércoles 15 de febrero y estuvo alojado toda la mañana en la Comisaría 47ª.Esto fue debido a que tenía pendientes medidas de paraderos y citaciones a las que no se había presentado por denuncias de sus vecinos por amenazas agravadas.Fue llevado a la Comisaría donde se revisaron sus antecedentes y se le dio una nueva citación por las denuncias en su contra.Al mediodía fue liberado, y cerca de las 18.30 habría matado a golpes a su mujer.La pequeña, de casi 2 años, habría estado presente en el momento del asesinato. Cuando la Policía llegó al lugar la nena estaba en brazos de una vecina conocida y las dos fueron trasladadas a la fiscalía de Pirrello, donde inmediatamente se le dio intervención al Órgano Administrativo Local.Al mismo tiempo el fiscal llamó al abuelo materno e inmediatamente notaron que la nena no tenía mucha relación con él y que incluso estaba más apegada a la vecina.Por esto mismo, en ese momento el OAL decidió dejar a la pequeña a cargo de la vecina, con quien tenía más relación y además que de esa forma estaría al lado de la casa de su abuela, quien la crió desde bebé.