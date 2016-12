Imputaron al hombre que mató a cuatro familiares de su ex pareja

Marcos Feruglio quedó imputado por doble homicidio en grado de tentativa ocurridos en un edificio de la ciudad de Santa Fe, y se espera que el miércoles le imputen el otro doble homicidio ocurrido en Sauce Viejo.





Los fiscales le atribuyeron a Feruglio la autoría de cuatro hechos: los homicidios de su ex suegro (Gustavo Dusso, de 45 años) y de su ex cuñada (Camila Dusso, de 15) y las tentativas de homicidio de su ex pareja y madre de sus tres hijos (Romina Dusso, de 20) y de la actual mujer de su ex suegro (María Noelia Huss, de 31).





La calificación penal que hicieron los fiscales ante la jueza Sandra Valenti fue la de "doble homicidio calificado por ser realizado con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja", "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género " y "tentativa de homicidio calificado por ser realizado con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja en grado de tentativa".





"Entendemos que todo lo ocurrido en el edificio de calle 25 de Mayo al 1600 fue realizado por el imputado para causar sufrimiento a su ex pareja y madre de sus tres hijos", indicaron Nessier y Ferraro.





Los fiscales agregaron que los delitos fueron cometidos con un cuchillo tipo táctico y añadieron que "para cometer el homicidio de su ex suegro el imputado le asestó múltiples puñaladas en la puerta del departamento. Posteriormente, y una vez que había logrado ingresar a la vivienda, con la misma arma también le asestó múltiples puñaladas a la menor fallecida".





Con relación al homicidio de la ex suegra del imputado (Claudia Oliva, de 44 años) y de la pareja de ella (Nicolás Strubia, de 39) –ocurridos en una vivienda de Sauce Viejo–, los fiscales indicaron que "si bien hay indicios que permitirían establecer una vinculación de estos homicidios con el imputado, debemos aguardar el avance de la investigación".