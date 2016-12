Hallaron el cuerpo de una mujer y creen que es Alejandra Janco

La Policía encontró el cuerpo de una mujer a orillas de un cauce de agua en San Carlos. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición, pero los investigadores estimaron que sería Alejandra Janco, quien estaba desaparecida hace 10 días. Su marido y un hermano de este fueron detenidos.



El hallazgo fue en la mañana de este miércoles en una zona de dificil acceso por la vegetación que hay, por lo que los pesquisas llegaron hasta allí en kayac.



El cuerpo estaba semisumergido, comido por animales y casi irreconocible por el paso del tiempo y la descomposición del mismo, pero por las características de la ropa que vestía la últma vez que la vieron -una campera violeta, pantalón azul y zapatos violetas- estimaron que se trata de Alejandra Janco, de 31 años.



Según el relato de sus familiares, el sábado 10 de diciembre la mujer dijo que debía viajar hacia el Gran Mendoza para hacer unos trámites, pero no se supo más nada de ella.



Su marido declaró que la noche anterior había bañado a sus tres hijos y los había acostado. Horas después que la mujer no contestaba las llamadas, el hombre se dio cuenta que le faltaban 150 mil pesos que tenía guardados en su casa.



Además un sobrino indicó que recibió una llamada de ella diciendo que no la buscaran, que estaba bien y que estaba en Bolivia, pero esta versión no pudo ser comprobada por la Policía.



Ahora el cuerpo encontrado en un arroyo a pocos metros dela finca donde vivía Alejandra Janco, será trasladado al Cuerpo Médico Forense para realizar los peritajes correspondientes.



Detenciones

Inmediatamente que se encontró el cuerpo de esta mujer la Policía fue hasta la casa, cerca de Capiz, donde detuvieron al marido de la mujer y a un hermano de este hombre sospechosos por el crimen y por desviar la investigación para que no se encontrata el cuerpo.