Hallaron 2,5 millones de pesos en billetes triturados en la basura

Alrededor de 2,5 millones de pesos en billetes triturados fueron encontrados en una planta de reciclado de residuos de la ciudad de Córdoba.



El extraño hallazgo se produjo en la planta de reciclado situada en Belardinelli al 4.700, y los billetes de cien pesos fueron hallados en tres bolsas de unos 24 kilos cada una por trabajadores de la empresa de recolección Cotreco.



Al abrir las bolsas, los empleados de la firma se encontraron con billetes troquelados en círculos, que aparentemente serían de curso legal.



Al hacer el seguimiento de la recolección, se dieron cuenta que las bolsas habían llegado de distintos sitios, entre los barrios Parque Atlántica y Santa Ana.



Desde la Planta se avisó a autoridades judiciales, que tomaron intervención en el asunto. "Hace 20 años que me dedico al reciclado y este es el hallazgo más extraño que he visto", sostuvo Ana, la jefa de la planta de reciclado, en diálogo con la radio Cadena 3.



Al describir lo que había en las bolsas, indicó que "no son billetes enteros, sino pedacitos. Era papel picado o molido. Son 24 kilos de ese material mezclado con otras cosas".



Posteriormente, la Justicia hizo un cálculo aproximado del dinero cuyo origen se intenta determinar.