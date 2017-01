El 29 de diciembre pasado, Brian Joel Cruz González (15) era detenido en Chile y señalado como el supuesto asesino de Brian Aguinaco, el chico de 14 años baleado por dos motochorros en Flores en la tarde de Nochebuena, quien terminó falleciendo a los tres días de ese ataque en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ahora la mamá del menor acusado y deportado a Perú la semana pasada habló por primera vez de la acusación contra su hijo.



"Mi hijo fue señalado por toda la Argentina. Los canales y los diarios lo presentaron como un delincuente terrible. Dieron su nombre, mostraron su cara, hasta el día de hoy, en Perú, lo siguen persiguiendo. La policía merodea la casa y los periodistas le golpean la puerta para que salga. El daño psicológico que le hicieron es muy grande. Lo destruyeron a él y a toda la familia", relató Adriana Gonzales Cuadrado, que en la actualidad cumple prisión domiciliaria luego de un juicio abreviado por una causa de drogas.



"Yo sé cómo es mi hijo, pero quiero que lo sepa el resto. Si todo un país acusó a mi hijo de asesino, qué van a decir cuando salgan a la luz las pruebas de que él no fue", dijo la mujer de 40 años y madre de cinco hijos, en una entrevista a Tiempo Argentino.



"Tuve que cerrar mi Facebook por todas las cosas horribles que la gente escribía. Me decían que debía morir yo y todos mis hijos. Tengo una nena de once años a la que las amiguitas del colegio viven insultando desde que pasó esto, y por eso la tuve que llevar a un psicólogo. No puedo entender tanta discriminación ni tanto odio", aseguró la mujer.



"Al momento del crimen, el hijo de Adriana estaba con la novia", argumenta en este sentido en la misma entrevista Jonatan Vicente, abogado de la familia del chico acusado, que agrega: "Nosotros ya pedimos todas las filmaciones de las cámaras que pudieron haberlo captado".



"No tenían ninguna prueba para detenerlo, solamente se basaron en un chusmerío. Ahí empezó toda la discriminación", expresó Gonzales Cuadrado, y se refirió a su situación frente a la justicia y la posibilidad de que sea deportada del país: "Yo me hago cargo del problema que tuve, pero mi hijo no tiene nada que ver. Si tanto quieren deportarme, que me deporten. Pero primero que se aclare lo de mi hijo, porque el asesino se está riendo, gozando de la vida, mientras dos familias están destruidas".



Brian Joel Cruz González se encuentra en estos momentos en Perú, a cargo de sus abuelos, en tanto que por el hecho continúa detenido Luis Armando Gómez, alias "Yun", de 26 años, a quien recientemente se le dictó la prisión preventiva.