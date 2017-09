"Gracias a Dios yo no fui, no he hecho nada", aseguró Gustavo Seré

"Yo no fui, no he hecho nada", dijo el empresario Gustavo Seré, quien fue detenido como principal sospechoso de la muerte de Emir Cuattoni, de 15 años, ocurrido en 2016, en Godoy Cruz.



Antes de ingresar a la oficina de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, el detenido Seré señaló: "Busquen al asesino real que lo mató. Gracias a Dios yo no fui, no he hecho nada, soy un tipo que trabaja y encima me acusan de narcotráfico y me acusan de algo que no hice".



Además, empresario de la construcción sostuvo: "Están encubriendo a alguien. No tengo armas, no fui, no haría nunca algo así. Tengo un hijo hermoso de 14 años, imaginate en lo que me han metido".



"Me dedico a capacitar gente, soy un tipo que se dedica a trabajar y que he trabajado toda la vida. Acá están encubriendo a quien realmente fue y con mi abogado esperamos que se descubra".



El mensaje que le dejó a los padres de Emir fue: "Que lo siento mucho, que yo no fui".



Seré llegó acompañado de su abogado Pablo Cazabán, quien dijo que el acusado no iba a declarar pero si iba a contestar tres preguntas que le iba a realizar frente a la fiscal Claudia Ríos.



El abogado Pablo Cazabán, hermano del secretario de la Gobernación: Alejandro Cazabán. El abogado Pablo Cazabán.

Marcelo Cuattoni, papá de Emir, indicó que con la detención del empresario de 38 años se está haciendo justicia por la muerte de su hijo, quien fue baleado cerca del parque Benegas en abril de 2016, quedó cuadripléjico y el 29 de mayo murió.



Un testigo fue quien en una rueda de reconocimiento señaló al empresario como el autor de los disparos.