Fue detenido el acusado de violar a su hijastra de 15 años

El hombre de 56 años que era buscado somo principal sospechoso de prender fuego la casa de su ex pareja en Luján y de abusar de su hijastra, fue detenido por policías de Investigaciones en las inmediaciones de donde fue cometido el hecho.



Se trata del hombre quien el lunes pasado fue denunciado por violar de su hijastra de 15 años y por violencia de género contra su ex.



En la mañana de este miércoles, personal de la Unidad Investigativa de Luján encontró al acusado, quien tenía un pedido de captura.



El hombre fue llevado a un centro asistencial por presentar quemaduras en su cara, como consecuencia del incendio ocurrido en la casa donde vivía con su mujer, de 46 años y su hijastra de 15 años.



En la tarde del martes el hombre fue hasta la casa de las víctimas, en el barrio Virgen de Guadalupe, de Luján, donde amenazó a su ex pareja con prenderle fuego el lugar si lo denunciaba por el abuso sexual.



Pero allí se enteró que la denuncia ante la Justicia ya estaba hecha, lo que habría provocado su ira y cumplió con la amenaza.



Los Bomberos trabajaron en el lugar y determinaron que las pérdidas fueron totales.



El hombre está imputado por abuso sexual, por violencia de género y por el incendio en la casa de las víctimas.