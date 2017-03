Fallo polémico: asesinó a su pareja a puñaladas pero para la Justicia no se trató de un femicidio

En un fallo polémico y que dará lugar a varias apelaciones en distintas instancias, un hombre fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinar a su pareja. Llamativamente no recibió una condena a perpetua por femicidio, inclusive reconociendo que mató a la víctima porque ella quería terminar la relación.



Daniel Delamarre fue condenado ayer en la Séptima Cámara del Crimen a 22 años de cárcel por homicidio simple, sin los agravantes de violencia de género, por asesinar a puñaladas a la preceptora Patricia Zárate (42) en 2015. El hecho fue en la casa de la mujer, en la Sexta Sección, de Ciudad.

El acusado se había entregado un día después del hallazgo del cadáver, ya que aparecía como sospechoso. Contradicciones en su declaración lo dejaron detenido y luego fue imputado por femicidio por la fiscal de Capital Cecilia Bignert.



Tiempo después admitió la autoría. Además, el cotejo que se hizo entre los restos de piel hallados debajo de las uñas de la víctima y su ADN dio positivo. Las pruebas comprometían a Delamarre y llegó a juicio, arriesgando la prisión perpetua.



Durante el debate declaró y volvió a confirmar que él fue quien mató a Patricia. Relató que fue tras una discusión porque ella quería terminar la relación. El hombre la golpeó contra una pared y luego la apuñaló varias veces en el cuello. Tras el ataque, escapó.



A pesar del testimonio revelador del acusado y de otras pruebas, el tribunal de la Séptima Cámara, integrado por Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Pedro Chacón, consideró que no estaban ante un femicidio, sino ante un homicidio simple, y condenó a Dellamarre a 22 años de prisión, tres años menos del máximo de este delito.



Los jueces no hicieron lugar al pedido de la fiscal de cámara Daniel Chaler, quien entendía que se trataba de un homicidio agravado por el vínculo.



El cuerpo de la víctima fue encontrado el 30 de octubre del 2015 por su madre y la policía en la casa de calle Lemos al 3000, de la Sexta Sección, donde la preceptora del colegio Dávila vivía.