Evadieron un control, chocaron y uno se escondió en la casa de policías: terminaron detenidos

Dos jóvenes motociclistas fueron detenidos luego de chocar contra un automóvil cuando escapaban tras evadir a alta velocidad un control vehicular en la ciudad balnearia de Pinamar.





Uno de ellos fue detenido en el lugar del choque y el otro cuando ingresó en una vivienda alquilada por dos policías afectados al Operativo Sol 2017.





El episodio se registró este jueves en la intersección de Avenida Bunge y Marco Polo, en la zona céntrica de esa ciudad balnearia, donde efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) dependiente de la Superintendencia de Seguridad Vial se encontraban realizando un control vehicular.





En ese lugar la Policía intentó interceptar la moto honda "Wave" que circulaba sin patente, pero los jóvenes, de entre 20 y 25 años, que iban a bordo de la misma, emprendieron la fuga y se inició una persecución que duró apenas 200 metros.





El conductor de la moto dobló en la calle Marco Polo y en el cruce con Jasón, perdieron el control del vehículo y chocó de frente contra un Renault 12 conducido por un jubilado.





El conductor de la moto fue atrapado en el lugar mientras que su acompañante salió corriendo por Marco Polo hacia la Avenida Constitución.





Durante su alocada carrera se sacó el casco, lo tiró en la calle, vio que una casa tenía la puerta abierta y se metió buscando refugio.





Lo que nunca imaginó el fugitivo es que la vivienda estaba habitada por dos policías de Pergamino que están en Pinamar destinados a las tareas de prevención del Operativo Sol 2017.





Los agentes a pesar de que estaban desarmados y de civil en ese momento porque habían terminado su turno dos horas antes, lo redujeron y lo entregaron al GPM.





"Lo vimos entrar y lo agarramos. No teníamos esposas encima pero no hizo falta porque no se resistió cuando le dijimos quiénes éramos", comentaron los policías.





Los detenidos, ambos domiciliados en Villa Gesell, quedaron a disposición de la justicia, que investiga su vinculación con el robo de la moto, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo radicado el 23 de diciembre de 2016 en la comisaría 1ra. de Pinamar.





En la causa, caratulada como "Encubrimiento moto vehículo y resistencia a la autoridad", interviene la UFI Descentralizada N°4 a cargo de Pablo Calderón, del Departamento Judicial Dolores.