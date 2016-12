Este año hubo 15 accidentes viales en alta montaña

La falta de controles viales sumada a la no revisión de un vehículo de gran porte que se quedó sin frenos y cuyo conductor es argentino provocó ayer a la mañana un múltiple accidente en la cordillera del lado chileno.



En el mismo quedaron involucrados cinco vehículos, que fueron embestidos desde atrás en las cercanías del túnel Cristo Redentor a la altura del kilómetro 108 de la ruta 60.



Resultado del choque dos personas –una es argentina– resultaron con lesiones de diversa consideración y se encuentran internadas en el hospital de la ciudad de Los Andes El accidente, uno más de los tantos ya ocurridos en cordillera, podía haberse convertido en una verdadera tragedia teniendo en cuenta la cantidad de vehículos colisionados. Uno de los autos también embistió a un camión de la empresa argentina José Micheli e Hijos que estaba estacionado.



Afortunadamente su chofer no sufrió ninguna lesión, pero el vehículo sí quedó afectado.



Todo ocurrió cuando un camión con patente argentina que ingresaba a Chile habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos provocando la múltiple colisión a los vehículos que lo precedían al embestirlos desde atrás.



También quedó involucrado en el accidente un camión. Como consecuencia de ello dos personas resultaron lesionadas debiendo concurrir a la emergencia ambulancias chilenas del SAMU, unidades de Bomberos de la Primera, Segunda y Sexta compañía de Los Andes además de Carabineros de Los Libertadores, para socorrer a los involucradas en el siniestro.



Algunos debieron ser rescatados de sus autos por el personal de bomberos. Las personas que sufrieron lesiones fueron llevadas hasta el hospital de Los Andes para su evaluación. Como consecuencia del vuelco del acoplado del camión, el tránsito por la ruta estuvo interrumpido durante aproximadamente tres horas entre el complejo Los Libertadores y el túnel internacional.



En el lugar durante ese lapso trabajaron todos los equipos de rescate y se realizaron los peritajes correspondientes por los expertos trasandinos para determinar las responsabilidades de tamaño accidente.



Estadística

Según un informe publicado por Diario UNO el 4 de este mes, este año se duplicaron los accidentes de tránsito que involucran a camiones en alta montaña. Empresarios del transporte aseguran que en promedio no son más de seis las colisiones anuales registradas en los últimos 10 años. Sin embargo, sin contar diciembre, el 2016 sumó una docena de casos, con 16 heridos y dos víctimas fatales.



Sólo el mes pasado sucedieron tres siniestros. El primero ocurrió el 20 de noviembre, cuando un camión quedó atorado en el interior de uno de los túneles de la ruta 7, que conduce a Chile. Una semana después, otro camión cargado con sémola que también iba hacia el vecino país hizo una mala maniobra para adelantarse, mordió la banquina y volcó en el kilómetro 1.180 de esa ruta.



El miércoles 30 de noviembre último hubo temor y complicaciones en alta montaña luego de que volcara un camión que transportaba un cargamento de gas en la cercanías del complejo aduanero de Uspallata.



El martes pasado un camión argentino que iba a Chile volcó en alta montaña, en la Curva Soberanía y cayó al río. El conductor del vehículo de carga se salvó porque saltó antes de caer al precipicio.



Este viernes, un choque entre una trafic y un auto terminó con ocho personas lesionadas, aunque ninguna de gravedad.