"Espero que se haga justicia, es lo que me mantiene en pie"

"Espero que se haga justicia y eso es lo que todavía me mantiene en pie, porque (el crimen de su hija Paula Toledo) no puede quedar impune", expresó Nuri Ribotta a la salida de Tribunales, donde concurrió junto con su abogado, Arturo Juri, para notificarse del rechazo al pedido de prescripción de la causa que planteó la defensa de tres de los cuatro acusados.



La mamá de Paula consideró que la decisión de la Segunda Cámara del Crimen "es una nueva esperanza porque no prescribe la causa como pidieron las defensoras de tres imputados, ahora tienen que hacer caso a lo que dijo la Corte de hacer un nuevo juicio".



Dijo que espera el resultado de los peritajes que se practicarán a un paño con sangre que ella aportó como nueva prueba y "cuando vuelva espero que esto no se dilate más".



Además, Nuri volvió a pedir la colaboración de personas que puedan servir de testigos y que aún no hayan declarado en los anteriores dos juicios. "Sé que hay gente que en su momento no se atrevió a hablar, así que yo les pediría a la gente del barrio El Sosneado que escucharon los gritos, o que vieron o saben algo, que se comuniquen con el doctor Juri o se presenten ante la fiscal Rossi, yo les pido como madre y por la memoria de Paula, que ayuden".



El abogado recordó que "está saliendo el material para hacer los peritajes en la ciudad de Mendoza, eso no puede demorar mucho, no creo que más de un mes, e inmediatamente se fija la fecha del tercer debate".



La víctima fue violada y asesinada en 2003. Los dos primeros juicios no tuvieron condenados.