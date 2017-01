La víctima fue identificada por la Justicia como José Leonardo Cóceres (25), quien si bien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo falleció por una "descompensación cardiorrespiratoria aguda" aparentemente provocada por un edema pulmonar.



Los investigadores creen que el joven fue golpeado y, cuando estaba inconsciente, sus agresores creyéndolo fallecido o no, lo ocultaron dentro de la heladera en la que finalmente murió atrapado.



Según las fuentes, el hecho fue descubierto ayer, alrededor de las 19, en una humilde vivienda situada en Cortada 58 y Crisóstomo Gómez, en el barrio Constitución, de Concordia, en el noreste de la provincia de Entre Ríos, a unos 260 kilómetros de la capital Paraná, donde Cóceres residía junto a un hermano, una cuñada y otros parientes.



De acuerdo a los voceros, cerca de las 17, la cuñada del joven regresó de trabajar en una panadería de la zona y cuando fue a buscar una bolsa de residuos que guardaban habitualmente en una heladera en desuso de la casa encontró el cuerpo de Cóceres allí dentro.



El fiscal de Concordia a cargo de la causa, Mario Guerrero, explicó a Télam que se trata de una heladera vieja y pesada y que el cadáver "estaba como sentado, con las rodillas recogidas contra el pecho".



El fiscal contó que a simple vista, los médicos constataron que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, otros en la espalda y también en los miembros superiores, estos últimos considerados "signos de la defensa" que ejerció Cóceres cuando lo atacaron.



Según Guerrero, la víctima presentaba una discapacidad motor en sus miembros inferiores, a raíz de la cual debía movilizarse con muletas.



Si bien en un primer momento se sospechó que los golpes habían sido la causa de la muerte, los forenses que realizaron esta tarde la autopsia al cuerpo de Cóceres lo descartaron al tiempo que estimaron que el crimen se produjo a las 4 de de ayer, aproximadamente.



En cuanto a el móvil del crimen, los investigadores descartaron el robo ya que no se detectaron faltantes de valor de la casa de la víctima y siguen la pista de una posible deuda económica ya que Cóceres compró algunos objetos en los últimos días y, dado que no puede trabajar ni generar ingresos, no los habría podido pagar, dijeron los informantes.



De acuerdo a esa hipótesis, los "acreedores" de Cóceres aparentemente fueron a verlo para cobrar pero se generó una discusión y pelea en la que el joven fue golpeado e introducido luego dentro de la heladera.



Por su parte, un jefe policial que participa de la pesquisa, dijo a Télam que esta tarde se realizó una serie de allanamientos en los que identificaron a varios sospechosos, aunque hasta el momento no hay ninguna persona formalmente imputada ni detenida.



En las diligencias interviene el personal de la comisaría 7ma. y de Investigaciones de la Jefatura de Concordia.

Un joven de 25 años con discapacidad motora fue encontrado muerto dentro de una heladera en desuso en su casa de la ciudad entrerriana de Concordia y se investiga si lo mataron por una deuda económica, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.