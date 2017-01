En 2016 lograron recapturar a 27 presos fugados

Autoridades del Servicio Penitenciario informaron que en 2016 la Unidad de Búsqueda y Control logró recapturar a veintisiete presos que figuraban como fugados del ámbito penitenciario.



En la mayoría de los casos, estas personas tenían pedido de captura, ya sea por no cumplir la prisión domiciliaria o no haber regresado de sus salidas transitorias.



El director del Servicio, Eduardo Orellana, explicó que "generalmente se trata de internos que por tener un avance en la ejecución de la pena, han obtenido algún beneficio por parte de la Justicia. Pero, si de alguna manera se incumplen los controles establecidos, su situación cambia automáticamente y comienzan a ser buscados".



"Ha sido muy importante el trabajo de inteligencia y colaboración que la unidad hace para y con el Servicio Penitenciario, ya que, hasta antes de su creación, la búsqueda de prófugos no era posible y terminaban siendo recapturados generalmente cuando cometían nuevos delitos", finalizó Orellana.



División especial para búsqueda

La División Especial Conjunta de Control y Búsqueda funciona en la provincia desde 2012 y depende orgánicamente de la Dirección de Investigaciones de la Policía, aunque está vinculada técnica y funcionalmente al Servicio Penitenciario.



Su objetivo principal es llevar adelante tareas operativas y de inteligencia para aprehender a los internos que figuran como prófugos del sistema carcelario y sus regímenes especiales de detención