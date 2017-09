Andrés Villouta, papá del joven de 20 años que murió atropellado en el Acceso Sur, en Guaymallén, fue a hablar con el fiscal Carlos Torres, quien decidió otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a Alejandro Verdenelli, acusado de la muerte y abandono de Alan Villouta el 26 de agosto pasado.



"No fuimos ni siquiera notificados. Recibimos la noticia por los medios. En todo momento yo apoyé el accionar del fiscal Torres, pero no entendemos y vengo a buscar respuesta porque no estoy de acuerdo con la decisión que tomó", afirmó.



El fiscal de Homicidios Carlos Torres definió el miércoles que Alejandro Verdenelli, dueño de una empresa de transportes, pagara una fianza de 1.500.000 pesos y podría estar preso en su casa con una tobillera electrónica para monitorearlo.





marcha alan villouta 04.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO

Esto indignó a la familia de Alan Villouta, y su papá, Alejandro, expresó: "Tampoco endentemos que a una persona maneja un auto de 2.500.000 de pesos se le de una fianza de un 1.500.000 pesos".



Andrés Villouta agregó a Radio Nihuil: "El señor Verdenelli estaba en su casa viendo televisión acostado en su cama, cuando yo tengo a mi hijo hace 18 días enterrado. Realmente hay un montón de hipótesis en el caso que dan que el señor fue un asesino al volante".



El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del sábado 26 de agosto, en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca, en Guaymallén. Fue cuando el chico salió de trabajar de una pizzería y debía cruzar por allí para regresar a su casa.



El papá de Alan hizo referencia a un testigo del accidente que vio más tarde en el lugar a Verdenelli llegar en una camioneta 4x4 y tratar de corroborar qué había pasado con el chico.



Según lo que se pudo saber por las cámaras de seguridad del barrio de Verdenelli, en Carrodilla, Luján, el hombre se bajó de su Porsche, lo lavó y salió en una camioneta 4x4. Unos 40 minutos después, el acusado regresó a su casa.



"Voy a tener el video en mi mano para corroborar lo que se dice, que el señor Verdenelli lavó la camioneta sabiendo que había restos de mi hijo de cuero cabelludo en parte del vehículo", expresó Andrés Villouta.