El Pampa López, el alto funcionario de Seguridad del que poco se sabe

José Julio López, alias el Pampa López, es un veterano hombre del espionaje. Tiene 66 años y aunque trabaja en la Dirección de Inteligencia Criminal de Mendoza poco se sabe de él, ni su función ni su cargo aparecen en un ningún registro público. Sin embargo, es un hombre clave en el entramado de la política de Seguridad de Alfredo Cornejo.

En los papeles, la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC), está bajo el comando del comisario Hugo Ávila -ex jefe de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz-, pero en los pasillos de la política se dice que quien maneja los hilos desde la sombra es el misterioso Pampa López.

Poco se sabe de él. Es gendarme retirado, no aparece en ningún acto público de la Policía o del Ministerio y entre las pocas veces que su nombre estuvo mencionado fue en una denuncia de agosto, cuando una Asociación lo mencionó en una denuncia por presuntas escuchas ilegales para detectar a los policías que le pasan información a la prensa.

En el boletín oficial 26.409 del Poder Ejecutivo Nacional figura que el entonces presidente Raúl Alfonsín lo nombro en 1988 como "juez de instructor de Gendarmería Nacional". También se sabe que comandó el área de Inteligencia de esa fuerza de seguridad y fue jefe de distintos escuadrones en la provincia.

Respecto a la denuncia por presuntas escuchas ilegales, fue realizada por la Asociación de Ayuda al Policía y el apuntado es el Ministerio de Seguridad. En el expediente, uno de los denunciantes menciona al Pampa López como el cerebro de la operación. Esta causa está en manos del fiscal de Ciudad Gustavo Fehlmann, aunque no ha presentado muchos avances.

Los informantes consultados aseguraron que López no trabaja sólo. También recibe gran ayuda de uno de sus hijos, Raúl Porrón López, reciente jefe de la División Búsqueda de Prófugos y Personas, con 12 años de antigüedad en la Policía. También estaría vinculado el subalcaide Raúl Virlanga, cabeza penitenciaria de esa misma División.

Lo que hasta el momento sí es claro es el secretismo en torno al Pampa López por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad. Pese a tener correo oficial del Gobierno provincial, su nombre no figura en ninguna página ni Boletín Oficial. Incluso no presenció el acto del viernes pasado por los 207 años de la Policía de Mendoza.

Antecedente

La denuncia por presuntas escuchas ilegales no es el único expediente en el cual el Pampa López está vinculado. Según una nota de diario Los Andes, en 1995 era jefe del escuadro de Tunuyán y tuvo que ser trasladado de ese lugar envuelto en una serie de acusaciones por espionaje al ex juez federal Luis Leiva. En detalle, se sospechaba que trabajaba realizando tareas de contrainteligencia, algo similar a lo expuesto por la Asociación de Ayuda al Policía.

Pero no fue la única vez que tuvo algún cruce con Leiva, el ex magistrado destituido en 2002 por una catarata de denuncias en su contra. Una de las investigaciones contra el ex juez federal apuntaba a un presunto contrabando.

Un camarista federal que denunció a Leiva aseguró que trajo 52 maletines de Chile y se los regaló a colegas que habían asistido a una cumbre en Mendoza. En su descargo, el acusado aseguró que los elementos fueron costeados por Gendarmería Nacional y que fue el comandante José Julio López quien los ingresó al país.

Esta causa finalmente no avanzó y no fue la causante de la destitución de Leiva.