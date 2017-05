El fiscal de la causa confirmó que citará a declarar a Laura Milller

Trascendió un escandaloso audio que le envió Laura Miller a su por entonces pareja Nicolás Traut.





"¿De estar con un ladrón me voy a arrepentir? Mandame la ubicación ya. Te denuncio, te lo juro por Dios", le recrimina la cantante a él.





"Estoy acá en el banco haciendo algunas cosas. No me llames más loca", le explicaba Traut, ante los gritos de Laura.





Miller había sostenido que no sabía de lo que hacía Traut, acusado de estafa al municipio de 25 de Mayo.





El fin de semana el fiscal Juan Ignacio Bidone que investiga el caso de Nicolás Traut dejó en claro que Miller "no está exenta" de ser investigada y que será llamada a declarar.





"Se ha solicitado información crediticia y bancaria respecto de ella, con lo cual no está exenta como no lo está otra persona vinculada con Traut y demás. Lo que hay que evaluar es si tiene una relevancia penal o no", comentó el fiscal en declaraciones radiales. "Todavía no fue declarada a declarar, la vamos a citar, estamos viendo bajo qué figura", agregó.





Y sobre la defensa expuesta por Miller, Bidone consideró: "Dijo que fue la venta de una obra de un artista, que no conozco, que es bastante desconocido, de modo que decir que se venda en ese precio es un poco mucho. Pero nosotros tenemos comprobado que fue un invento para poder depositar ese dinero. Después hubo problemas en el banco, se armó una escena bastante bizarra al momento de ir a retirar el dinero, con la gerente y alguna persona que estaba presente ahí".