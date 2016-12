Adrián Guirín, o Ríos, ya que no se conoce aún su verdadera identidad, es el dueño de la falsa empresa organizadora de eventos Golden Fest. Hasta este martes 15 familias lo denunciaron por estafa y él se encuentra prófugo de la Justicia, con pedido de captura.





Además, 4 personas que habrían trabajado con él fueron denunciadas en la Subsecretaría de Trabajo por ex empleados contratados para distintos servicios a quienes les deben varios sueldos.





Todo comenzó durante la tarde del 24 de diciembre, cuando una joven que debía haber festejado su cumpleaños de 15 el 23 denunció públicamente en Facebook que Golden Fest no le había cumplido en nada (salón, catering, música, fotos, entre otros servicios contratados) y no había podido realizar su fiesta.





Desde ese momento, se generó una catarata de denuncias similares de personas que habían sido estafadas de distintas maneras, no sólo con fiestas de 15, sino también con casamientos y fiestas de egresados.





Además, muchas personas que ya habían empezado a pagar por adelantado por su evento, a realizarse en 2017 o 2018, se encontraron ahora con la desaparición del dueño de la empresa.





El martes por la mañana, una vez que todos los damnificados se organizaron en un grupo de Facebook llamado Estafados por Golden Fest, decidieron realizar particularmente sus denuncias en la Oficina Fiscal Nº 9 de Guaymallén





Aparentemente, el método utilizado por Guirín (o Ríos) fue el de inicialmente realizar las fiestas sin inconvenientes, para ganarse la confianza de los clientes y ser recomendado para generar más eventos. Sin embargo, desde mediados de año empezó a faltar en distintos puntos de los contratos hasta llegar al punto de no realizar la fiesta.





A partir de este caso, se conoció que el mismo sujeto realizaba estafas similares en Neuquén hace algunos años, bajo el nombre de "Valentina Eventos".





El detonante

Raúl Funes es el papá de Micaela, la joven que con su posteo de Facebook denunciando a Golden Fest reunió a cientos de daminificados. En diálogo con Diario UNO, el hombre aseguró que "ya había pagado 13 cuotas de $3.000, pero cuando llegué al salón a las 18, me dijeron que no estaba reservado para la fiesta de mi hija. Lo llamé por teléfono y me dijo de cambiar el salón de la fiesta, pero ya era tarde".





Funes explicó que apenas ocurrió se hizo presente con un escribano para constatar que su fiesta no se había realizado. "Gracias a Micaela el tema se hizo grande. Yo pensé que era el único al que habían estafado, pero me di cuenta de que no".





En el grupo de Facebook, muchas personas estafadas hicieron su descargo, publicando el monto que ya habían abonado en algunos casos, o contando malas experiencias con eventos realizados en otros.





La suma total de dinero con la que se quedó el sujeto buscado todavía no está clara, pero se calcula que estafó a más de 120 familias, con montos que van desde los $5.000 para los que sólo habían pagado pocas cuotas, hasta los $150.000.





Pedido de captura

El fiscal a cargo del caso, Tomás Guevara, confirmó que ya se realizaron 15 denuncias penales por estafa en contra de Adrián Guirín, aunque seguramente se seguirán sumando nuevas demandas. "Ya dimos el pedido de captura y está trabajando la Policía de Delitos Económicos".





Ayer se hizo un allanamiento en un barrio privado de Guaymallén en el que se alojaba Guirín pero no lo encontraron. Además, se le pasó un informe a Gendarmería Nacional para evitar que se fugue de Mendoza , aunque sospechan que puede haberse ido apenas se conoció el caso.





"El modus operandi es el mismo: se muestra como organizador de eventos para los cuales usa distintos salones con distintos dueños y luego, con distintas excusas, no cumple. Aparentemente es mucha plata".





Guevara confirmó también que por el momento es el único denunciado, aunque no se descarta que otras personas que hayan trabajado con él tengan algún grado de responsabilidad.





Los familiares están realizando guardias en distintos lugares como la casa de Guirín, la empresa, una casa familiar y la de la novia (sería una joven de 15 años que además estaría embarazada). Sin embargo, creen que puede estar escondido en algún hotel o que se fue de la provincia.





Los ex empleados

Los otros damnificados en el caso son ex empleados que fueron contratados para distintos servicios, a quienes les debe dinero de sueldos atrasados. Marlene Godoy, jefa de cocina que trabajó en varios eventos organizados por Golden Fest, explicó que "desde octubre no nos pagan".





Se reunieron todos en la Subsecretaría de Trabajo para denunciar a Guirín. "En mi caso me debe más de $30.000, pero tengo dos compañeros que también eran jefes de cocina a los que les debe $70.000 y $100.000".





Los trabajadores denunciaron también a Gonzalo Nieva, apuntado como encargado de cobranzas (señalado también por algunos de los familiares damnificados), a Leandro Medina y Augusto Palacios, quienes habrían organizado eventos. Todos ellos estarían comprometidos por firmar contratos con los clientes. Por último, denunciaron a Sebastián Bauli, quien sería el dueño de la empresa desde el 15 de diciembre.





Proveedores les ofrecen servicios gratis o a mejor precio a estafados

En el grupo de Facebook Estafados por Golden Fest algunos proveedores a quienes Adrián Guirín les debe dinero de servicios prestados en eventos les ofrecieron a los damnificados su ayuda, algunos de manera gratuita y otros rebajando sus precios para que puedan realizar las fiestas canceladas.

"Los proveedores de eventos nos estamos organizando para ayudar desde lo que podamos a que los eventos que aún no se han realizado puedan hacerse con la colaboración de todos los que estamos dispuestos a poner un granito de arena. La idea es armar una lista de damnificados para darle solución de la mejor manera posible", dice un comunicado.