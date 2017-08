El cuñado de De Vido se declaró ajeno a la mafia de los contenedores

El empresario detenido Claudio Minnicelli dijo el miércoles ante la Justicia que es ajeno a la maniobra que se investiga en la causa de la llamada "mafia de los contenedores".





El cuñado del diputado y ex ministro Julio De Vido negó los cargos en su contra y dio detalles sobre el vínculo que tenía con algunos de los imputados en el expediente.





A Minnicelli le hicieron oír algunas de las escuchas que la Justicia tiene, en las que él parece hablando con Federico Tiscornia. "Dudo que esa sea mi voz", dijo el hombre, por lo que el juez Marcelo Aguinsky ordenó un peritaje acústico que llevará a cabo la Policía Federal Argentina y el resultado estará para mañana a las 10, cuando continúe la audiencia de indagatoria.





Por otra parte, el familiar del ex ministro kirchnerista afirmó que conoce a Carlos Laborda y a Tiscornia y señaló que con Laborda habían hablado de un proyecto empresarial de seguridad, estilo Lo Jack.





Sobre Tiscornia, señaló: "Conozco al padre de Federico y al hermanastro, y me había comunicado con él a través de una red social porque estaba buscando trabajo".





Luego se quejó: "No me gusta que se politice mi caso. Ya no soy Minnicelli. Para todos soy el cuñado de De Vido. Siempre quise presentarme a declarar, pero no quería ir preso".





Hoy le tomarán declaración testimonial al dueño de la habitación donde el empresario fue detenido, tras estar prófugo 9 meses, en la localidad de Chapadmalal.





Minnicelli declaró durante dos horas y continuó unas horas más por la tarde. Volverá a declarar este viernes.





La banda

El grupo estaría compuesto, entre otros, por Federico Tiscornia, hermanastro de un ex juez; Edgardo Rodolfo Paolucci, Néstor Frega, Claudio Minnicelli, Osvaldo Giacumbo, Vanesa Calamante y Mauro Del Mastro.