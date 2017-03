Dos nuevos casos de violencia de género: una joven y su bebé fueron encerrados y otra chica fue golpeada

Dos nuevos casos de violencia de género se registraron en el Gran Mendoza en las últimas horas. Entre las víctimas hubo una chica de 17 años y su bebé, de un año.



La denuncia fue radicada ayer a las 11.30 en la Oficina Fiscal 9 de Guaymallén por Agustina Martínez, quien fue privada de su libertad y amenazada junto a su pequeño, hijo Nathaniel. Según dijo la joven a las autoridades judiciales, el viernes último, su ex pareja, Jonathan Molina (18), con la excusa de reiniciar la relación amorosa, la llevó hasta su vivienda ubicada en el barrio Malvinas Argentinas, pasillo E, casa 2917, de Guaymallén.



Sin embargo, una vez adentro, lo primero que le hizo fue quitarle el celular para que no pudiera pedir ayuda y la mantuvo amenazada con un arma, igual que al bebé.



Así estuvo desde ese día. Durante el fin de semana él no se movió de la casa y la mantuvo encerrada bajo llave. No obstante, ayer ella aprovechó que él había ido a trabajar y comenzó a tratar de destrabar la cerradura de una ventana para poder escapar. La tarea fue ardua, pero finalmente logró su propósito y junto con su hijo ganó la calle. Sin perder tiempo llamó al 911 informando lo que había ocurrido y cuando llegó la policía la socorrió.



La menor no era buscada por sus familiares porque el joven les había dicho que habían reanudado la relación.



Atacada a golpes

En el caso de María Miranda la situación también fue delicada con el agravante de que su pareja la golpeó y la amenazó con un arma tumbera.



El escenario en este caso fue una vivienda del barrio Virgen de Lourdes, de Guaymallén, a las 14 de ayer, donde ella discutió con el concubino porque él no quiere a los hijos que ella tuvo con una pareja anterior.

De las palabras él pasó a los hechos y le propinó varios golpes, y además la apuntó con un arma de fabricación casera.



Luego el sujeto, identificado como Alejandro González, escapó del lugar y está prófugo.

La policía entró en la vivienda donde hallaron la tumbera, tres plantas de marihuana y varios envoltorios para cocaína.