Dos imputados más por la fuga de "Meteoro" Suárez de la cárcel

A casi 15 días de la osada fuga de Meteoro Suárez del penal de Almafuerte, en Campo Cacheuta, la investigación para determinar responsabilidades y complicidades continúa. En paralelo, sigue la búsqueda del reconocido estafador y escapista, por ahora sin resultados positivos.



En los últimos días las novedades del caso pasaron por nuevas imputaciones para quienes habrían colaborado con Víctor Suárez (43) en su huida de la cárcel de máxima seguridad de la provincia el 24 de enero. Pasado el mediodía y tras el horario de visitas, camuflado entre un hombre y su silla de ruedas, el interno logró salir a la calle y hasta hoy se mantiene prófugo.



Ahora las acusaciones llegaron a dos compañeros de celda, ya que los investigadores consideran que estaban al tanto y fueron parte necesaria del plan ideado por Suárez. Estos reos fueron imputados por favorecimiento de evasión dolosa, con pena de 1 a 4 meses de reclusión. La sospecha es que parientes de estos dos hombres fueron los que llegaron al horario de visitas y salieron del penal con Meteoro. Uno de cómplices está detenido bajo la misma imputación y alojado en la penitenciaría.



Piden libertad

Justamente quien fue arrestado un par de días después de la fuga, Carlos Silva (56), presentó un hábeas corpus para pedir su liberación y que le concedan la prisión domiciliaria. El sospechoso señala que no se siente seguro en la cárcel y además añade su dificultad para caminar y algunas enfermedades que padece. El Juzgado de Garantías debe resolver.



Cuando este hombre fue detenido en su vivienda lo sacaron en una silla de ruedas y sería él quien escondió a Meteoro al salir de la cárcel. En su casa la policía halló dos sillas que usaba para moverse, pero las pericias indicaron que ninguna de esas fue la que se usó para el escape.



El otro cómplice de Suárez, que hasta al momento no ha sido apresado, presentó también mediante su abogado un pedido de libertad, teniendo en cuenta que está a la orden del día en la policía. Esto fue rechazado por la fiscalía y cuando sea detenido será imputado por el mismo delito que Silva.



Imputación a penitenciarios

La investigación tiene al menos a 10 guardias de Almafuerte señalados, ya que tuvieron alguna responsabilidad en el escape de este rosarino condenado por estafas. Cuatro jefes ya fueron pasados a disponibilidad en la fuerza (el de accesos de visitas, el de turnos, el del módulo dos, donde estaba alojado Suárez, y el encargado de requisas). Del resto se esperan informes para terminar de identificar qué función cumplían en esa jornada. Estiman que se trataría de todos los que estaban en los pestos de control.



A todos los guardiacárceles que quedarán involucrados en la causa se los acusaría de favorecimiento de evasión culposa, que no tiene pena de prisión pero si multa económica de $1.000 a $15.000 para funcionarios públicos que actúen de manera negligente. Una vez que se completen todas las medidas serán imputados, aunque este paso quedaría en manos de la nueva Fiscalía Correccional-empieza a funcionar mañana-, al tratar se de un delito menor. Hasta hoy toda la investigación penal estuvo en manos del fiscal de Luján Galdo Andreoni.