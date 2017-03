Dictaba clases en un instituto sin tener el título que lo habilitara

​El 12 de abril comenzará el juicio oral y público contra ​una persona que utilizaba un título de profesor universitario apócrifo y ejercía en un anexo del Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano, en Godoy Cruz, donde funciona también la escuela Químicos Argentinos.



​El debate se llevará a cabo en la Cuarta Cámara del Crimen y será contra Rodolfo Carlos Haché, por los delitos de usurpación de título y honores, en concurso real, con uso de instrumento público falso.

La imputación la hizo el año pasado el fiscal de Godoy Cruz Horacio Cadile.



El acusado , quien se desempeñaba como profesor del IES-9-008, fue denunciado ante la Fiscalía de Cadile el 16 de mayo 2014 por presunta usurpación de título, ya que presentó el documento falsificado de analista de Sistemas, analista de Información, analista de Software y analista Programador. En teoría ese certificado había sido emitido por la Universidad Nacional de Córdoba y por la Universidad Tecnológica Nacional, también de la ciudad mediterránea.



La investigación de Cadile lo llevó a requerir información a ambas universidades cordobesas, que comunicaron a la fiscalía que Haché no obtuvo ningún título por estudios o que hubiera podido cursar en esas casas de altos estudios. Por lo tanto ese instrumento no había sido emitido por ninguna de las dos instituciones educativas.



Ambas universidades, antes de remitir esta información al fiscal de Godoy Cruz –el Instituto Belgrano tiene sede central en la avenida San Martín 1276 de ese departamento–, hicieron una amplia y exhaustiva búsqueda de documentación, pero no se logró encontrar ningún antecedente y/o comunicación referente al otorgamiento del diploma de analista de Sistema Universitario a favor de Haché.



Esto lo deja bien claro toda la documentación remitida por las casas de altos estudios cordobesas.

Según pudo conocer Diario UNO, el imputado llevaba años dando clases como profesor de la carrera de Sistemas en el instituto terciario mencionado.