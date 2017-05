Detuvieron a un periodista cuando agredía a su ex pareja en la puerta de Casa de Gobierno

Un periodista fue detenido en Casa de Gobierno de Mendoza donde protagonizó una fuerte discusión con su ex pareja. Las personas que pasaban por allí advirtieron la situación alertaron a los policías de la guardia.



Se trata de Mauricio Runno, quien en la mañana de este martes fue visto cuando forcejeaba a su ex mujer en calle Peltier, a pocos metros del ingreso a la Casa de Gobierno.



Las personas alertaron a la Policía que estaba en la guardia e inmediatamente detuvieron al periodista, quien fue trasladado en un móvil hacia la fiscalía de violencia de género.



No es la primera vez que Mauricio Runno tiene un problema de este tipo debido a que en octubre del 2016 protagonizó otro hecho de violencia cuando amenazó a ex pareja en su casa de Godoy Cruz.



En aquel momento fue detenido e imputado por el hecho, pero a las pocas horas lo dejaron en libertad.