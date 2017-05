Detuvieron a un albañil por el crimen de Elsa Fagatti

Un albañil de 40 años fue detenido ayer en la ciudad de Córdoba como sospechoso de la muerte de Elsa Marta Sosa de Fagetti (62), una testigo y querellante en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Rafael, quien el viernes pasado fue encontrada ahorcada en su vivienda de la capital cordobesa.



"Descartamos un robo y nos estaríamos acercando a una hipótesis de crimen de instancia privada", dijo la fiscal Claudia Palacios, a cargo de la causa.



La fiscal aseguró a los medios: "Por el momento quedó descartada la posibilidad de un vínculo con causas relacionadas a delitos perpetrados durante dictadura cívico-militar".



La funcionaria judicial manifestó que el albañil trabajó en la casa de la víctima y que hoy fue atrapado tras un allanamiento en su vivienda del barrio Estación Flores, de la capital de Córdoba, donde secuestraron elementos que estarían vinculados con el delito y comprometen al detenido.



Según Palacios, el sospechoso, cuya identidad no fue dada a conocer, quedó imputado por el delito de homicidio calificado criminis causa, al sostener que pudo haber asesinado a la mujer para ocultar otro ilícito como el de instancia privada.



El cadáver de Sosa de Fagetti fue encontrado por su hija y su yerno en la habitación de la casa en la que la mujer vivía sola, situada sobre la calle Pastor Taboada al 900, del barrio Altos de Vélez Sarsfield, de la capital cordobesa.



Sosa era esposa de Aldo Fagetti, militante de la Juventud Peronista y Montoneros, quien trabajaba como empleado de Rentas en San Rafael y fue secuestrado el 25 de febrero de 1976.

Por su desaparición, Sosa no sólo era testigo, sino además querellante en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad más importantes del país en número de casos y genocidas acusados.



El caso de Fagetti es emblemático, ya que en 2007 motivó que el juez federal de Mendoza Héctor Acosta pidiera la detención de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, radicada en España.



Las redes se llenaron de dudas

Tras conocerse la muerte de Sosa de Fagetti, tanto los organismos de derechos humanos como algunas personas vinculadas a la causa expresaron un fuerte repudio hacia el crimen; pero, además, dejaron expuestas una serie de dudas sobre el motivo por el que se cometió el delito.



Desde la Comisión Provincial por la Memoria, expresaron: "El reciente hallazgo del cuerpo de Marta ha conmovido a todos los testigos del juicio, a sus compañeros de militancia y a los organismos de derechos humanos".



Sin embargo, en las redes, muchos militantes de los derechos humanos postearon sus sospechas sobre la celeridad con la que se trató de desligar el caso del hecho de que Sosa de Fagetti haya sido testigo y querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad.



"Por ahora hay más dudas que certezas, sobre todo porque la Policía Federal y la Policía de Córdoba han caratulado la causa como si hubiese sido una muerte tras un robo", aseguraron desde distintas agrupaciones en Facebook.