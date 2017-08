La activación del celular de Florencia Peralta, la ex policía asesinada el 13 de setiembre del 2016 en su departamento de calle Barcala, de San Rafael, podría dar un giro inesperado en la causa con la detención de un africano que tenía en su poder el teléfono de la víctima. Ahora la Justicia deberá determinar si estaba en San Rafael en la época del crimen y cómo llegó a su poder el teléfono.





Debido al uso de este teléfono que había desaparecido tras el crimen, una comisión policial viajó a Buenos Aires pero no lograron la detención de quien tenía el celular de Florencia Peralta.



Esta semana, una comisión de la Federal de Búsqueda de personas finalmente lo detuvo en Rosario, justo cuando la ex pareja de la ex policía Florencia Peralta estaba a punto de ser mandado a juicio como sospechoso. La detención de este hombre africano abrió muchos interrogantes.





Florenciafue encontrada muerta el 13 de septiembre de 2016 en su departamento de calle Barcala 1.452, de San Rafael, y desde entonces recayó la sospecha sobre su ex, Damian Ortega, quien llamó al 911. Estaban separados hacía dos meses y eran padres de un varón de 2 años.





Sin embargo, en su declaración Ortega negó tener relación con el hecho, afirmó haber estado con su hijo y que al llegar a la casa de la ex policía se encontró con el cuerpo.





En octubre del año pasado en una audiencia pública, la Justicia procesó a Ortega, la ex pareja de Florencia, y le dictó la prisión preventiva. Ahora la causa toma un giro inesperado.