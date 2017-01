Un hombre de 50 años, profesor particular de inglés, fue detenido en las últimas horas en su vivienda ubicada en pleno centro de La Plata acusado de abusar sexualmente de sus alumnos de 9 y 10 años.



Según informaron fuentes policiales, el ahora detenido está acusado de al menos cuatro casos, aunque se investigan otros seis más y la pesquisa no descarta que se llegue hasta 40 víctimas. Además de la detención, en la vivienda del imputado fue secuestrado equipamiento informático con fotos y filmaciones de los abusos y violaciones.



De acuerdo a los investigadores, el hombre casado y con un hijo, se dedicaba a dictar clases de apoyo de inglés a niños y niñas en la ciudad de La Plata de 3° y 4° grado del nivel primario.



"En los encuentros el profesor colocaba música y abrazaba a los niños hasta entrar en confianza y luego, a medida que pasaba el tiempo, llegaba a tocar sus genitales, entre otros abusos", contó uno de los investigadores, que relató que "además de los nenes también lograba la confianza de los padres de las víctimas".



En uno de los allanamientos realizados en la casa del imputado se secuestraron computadoras, discos extraíbles y varias memorias que fueron analizadas y tras implementar el software forense, se recuperaron carpetas borradas donde se visualizaba al profesor manteniendo relaciones sexuales con niños y niñas menores de edad.



"La investigación se inició hace un par de meses con cuatro casos confirmados, pero habría seis más. Y, de acuerdo al relevamiento informático, podrían ser entre 35 y 40 las víctimas", dijo otro de los jefes que intervino en el procedimiento.



De acuerdo a los investigadores de la División Cibercrimen, "no se recuerda un caso similar a este en la provincia de Buenos Aires". Además, informaron que "en el momento de la detención el imputado se mostró tranquilo" y aclararon que "para sus vecinos el hombre se mostraba serio y cordial".



El hombre quedó detenido acusado por el delito de "abuso sexual simple agravado por ser el autor del encargado de la educación de las menores –tres hechos reiterados- en concurso real con corrupción de menores de trece años de edad y por resultar el autor encargado de la educación de las mismas".



La detención fue llevada a cabo por efectivos de la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.



La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 4, ambos del Departamento Judicial de La Plata.