Desgarrador testimonio de la masacre de Hurlingham: "Me hice la muerta"

Se trata de la vecina y amiga de Romina (36), quien recibió un balazo y aún permanece internada en el Hospital Posadas, de Haedo, desde donde formuló declaraciones a Canal 9.





"Yo estaba comiendo con Romina y con el Chino (Loscalzo). El había hecho carne con papas al horno. Después de comer Romina bajó a hacer unos pochoclos y yo me fui a tender la ropa", recordó Cinthia, quien dijo que cuando regresó a la casa de su amiga "Vanesa (la hermana de Romina) estaba golpeando la puerta porque no abrían".





"Hasta que nos abrió el hijo de Romina. Ahí entramos y El Chino le pegó tres o cuatro tiros a Romina, forcejeamos con este pibe, pero como no pudimos sacar el arma, nos disparó. Primero le pegó a Vanesa y después me pegó a mí. Yo me hice la muerta", relató.