Denunciaron a un ex comisario de la Policía por violencia de género

El ex comisario general de la Policía de Mendoza Luis Ibáñez fue denunciado el viernes por violencia de género. La denuncia la radicó una ex pareja con la cual no convive actualmente, pero asegura haber sido víctima de violencia. Ibáñez fue separado de la fuerza en 2012, tras ser denunciado por cobrar coimas cuando prestaba servicios en Guaymallén.



La mujer (de quien se reserva la identidad) denunció penalmente a Ibáñez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género.



Desde ese cuerpo confirmaron la existencia de la denuncia y aseguraron que recién están cursando los primeros detalles de la investigación.



"La denuncia la presentó una ex pareja de Ibáñez, por recibir malos tratos y otra serie de inconvenientes, pero todavía no está caratulada la causa, porque no se determinó concretamente cuál sería el delito", explicó a Diario UNO Mónica Fernández Poblete, a cargo de la Unidad Fiscal.



Lo que todavía no está del todo claro es si se dictó una prohibición de acercamiento para Ibáñez, ya que es el Juzgado de Familia el que debe hacerlo y, aunque la Unidad Fiscal les dio intervención no recibieron la confirmación de que se haya ejecutado.



Lo que sí se confirmó es que Ibáñez ya no está en pareja con la mujer que lo denunció y que por lo tanto ya no conviven.



Apartado en 2012

Luis Ibáñez desempeñaba un cargo importante en la Policía de Mendoza, prestando servicios en Guaymallén. Sin embargo, durante la gestión de Francisco Pérez, tanto él como otros dos colegas fueron denunciados por cobrar coimas a empresarios y comerciantes del departamento por prestar seguridad extra.



Las coimas fueron reconocidas en aquel entonces por los policías acusados, aunque aseguraron que se trataba de un asesoramiento permitido por la ley 6.722, que establece el régimen policial.