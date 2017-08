Denunciaron que una nena de 3 años fue desfigurada por su padrastro

nena golpeada2.jpg

Una joven de La Plata denunció a través de las redes sociales que su sobrina de tres años fue brutalmente golpeada por su padrastro de 20, que luego la maquilló para que no se vieran los moretones en el rostro.La joven, Carina Anabel Santellan lo denunció a través de su cuenta de Facebook y la acusación no tardó en viralizarse. Según la mujer, Matías Alves, de 20 años, golpeó con un palo, con un cinto, con los puños y hasta le mordió los dedos a la nena que quedó visiblemente desfigurada.Al texto lo acompañó con fotos que muestran el rostro lastimado de la menor y denunció que para que nadie se diera cuenta de los moretones, a la niña "la pintó".La familia realizó la denuncia correspondiente, pero asegura que la policía sólo "le pondrá la perimetral" al violento por lo que iniciaron la campaña a través de las redes sociales.La denuncia: "Esta cosa fue capaz de pegarle con un palo de escoba, un cinto y con sus manos y hasta mordió los dedos de mi sobrina de sólo tres años"."Esto sucedió el sábado, hicimos todo lo que corresponde por la ley ...Y cual es la respuesta de la justicia argentina ...???. SOLO LE VAN HACER UNA PERIMETRAL. La perimetral la va a tener porque nosotros no vamos a permitir que se acerque a mi hermana y menos a mi sobrina". "Quiero que está foto se haga viral... para que toda la ciudad sepa que los lacras están más protegidos que las criaturas... la verdad ya nada me sorprende de la justicia de mierda que tenemos!!!", concluyó.