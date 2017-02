Belén Torres (21), la chica atacada brutalmente por un anestesista, dio este jueves los detalles de lo ocurrido con el anestesista Gerardo Billiris (27) en un departamento del barrio porteño de Palermo el martes por la mañana.





"Empezó a temblar. Lo puse de costado y de repente me empezó a pegar", afirmó.





Desde la agresión sufrida, la joven se había mantenido internada en reserva en el sanatorio Itoiz de Avellaneda. Sin embargo, la propia protagonista de la historia decidió aparecer en la escena pública y relató aquel encuentro desgraciado que se inició en la noche del lunes.





"Yo llegué a su casa a eso de las ocho de la noche. Me había pedido que fuera para hacer una documentación con las obras sociales de su trabajo", describió Torres en una charla telefónica con el canal de noticias TN.





"Él estaba bien. Se fue a comer con una amiga, volvió y se empezó a drogar. Empezó a fumar crack", añadió.





Entre las 23 y la medianoche, el hombre la instó a drogarse y ella accedió al sentirse intimidada. "Él me habilitaba a que pudiera hacerlo. Con él fue la primera vez que lo consumí, nunca lo había hecho antes", afirmó.





Ataque sin tregua

"En un momento y sin dejar de pegarme con gran violencia por todo el cuerpo me dijo que me iba a matar y empezó primero a atacarme con mucha fuerza por toda la espalda sin parar un minuto", relató Torres.





Tras respirar hondo prosiguió: "Yo estaba igual de drogada que él y en ningún momento tuve una acción involuntaria". Y agregó: "Yo me quería meter en el baño y al final me di cuenta de que no dejaba de pegarme. Entonces, salí afuera de la casa de él y empecé a pedir ayuda. Él seguía pegándome, diciéndome que me iba a matar. Me cagó a palos".





La joven todavía se recupera de los diversos cortes sufridos por vidrios rotos, de fisuras en un omóplato y en los huesos oculares de un ojo y de una perforación en un tímpano. De hecho, Torres aseguró que hoy recibirá la visita de un especialista, ya que de un oído no escucha prácticamente nada.





El anestesista también fue denunciado por otra joven, a quien habría abusado sexualmente en 2012. Se trata de una modelo que decidió aparecer al ver el estado de Torres.