Cuatro mujeres fueron golpeadas por sus respectivas parejas

C.Gibilaro y M.Schmitt

uno_mendoza@diariouno.net.ar



Con pocas horas de intervalo hubo tres nuevos casos de violencia de género. Dos de ellos tuvieron como escenario San Rafael y uno Luján, donde madre e hija fueron golpeadas.



En el que ocurrió en un barrio lujanino, la policía se encontró además con la sorpresa de hallar 199 cartuchos de Fusil Automático Liviano (FAL) calibre 7.62, que fueron secuestrados.



La víctima de Luján es una chica de 17 años, quien recibió numerosos golpes de parte de su pareja, Sebastián Zárate.



Ocurrió después de una fuerte discusión que se produjo entre ambos durante una fiesta que se realizaba en el barrio Sol y Sierra, Callejón comunero 380.



En ese instante, y cuando el caos y los gritos eran ensordecedores, llegó la madre de la joven, Roxana Riveros (45), a la cual Zárate también se le fue encima y arremetió a golpes de puño mientras la amenazaba con un arma. Otro tanto hizo su padre, Carlos Zárate (41).



Una vez que lesionaron a ambas mujeres, padre e hijo escaparon del lugar.



La madre de la adolescente tuvo que ser asistida en el centro de salud de Luján, donde el médico de guardia le diagnosticó un gran hematoma en la zona de la frente.



La policía concurrió al lugar donde ocurrió el hecho y encontraron, ocultos en una bolsa, al costado del tanque de agua, 199 cartuchos de fusil FAL.

​

Quedó detenido

​Mientras ​los efectivos estaban en la Oficina Fiscal 15 de Carrodilla, se presentó allí Carlos Zárate (el padre de Sebastián), quien quedó detenido por haber golpeado a ambas mujeres.



En Capitán Montoya

Un hombre de 28 años con frondosos antecedentes y que ya enfrentó un juicio por violencia de género atacó​ el martes​ con una escopeta a su ex pareja, que sufrió una herida en la cadera.



El violento hecho sucedió ​en horas de la noche​ en Capitán Montoya cuando el hombre ofuscado por causas desconocidas se acercó a la vivienda que compartía con su ex mujer y un par de niños.



Allí, tras insultarla porque la mujer no le abría la puerta, sacó una escopeta y efectuó un disparo contra la puerta de la pequeña vivienda ubicada en Circunvalación y La Fe.



Uno de los perdigones traspasó una chapa y lesionó a la mujer en la cadera. Luego escapó y se desconoce su paradero.



La ex mujer, que en el pasado ya fue agredida por este hombre, denunció el hecho en la Comisaría 60 de Las Paredes.



La causa pasaría a la órbita de Investigaciones para ubicar el paradero del hombre que suele estar armado.



Antecedentes

En el 2015, el agresor enfrentó un juicio por haber apuntado con un arma de fuego a un bebé de ocho meses que es hijo de esta mujer.



De acuerdo con la denuncia de la mujer y que tomó el fiscal de la causa para elevar este hecho a juicio oral y público, el hombre agredió mediante golpes al niño que ni siquiera tiene un año y, al advertir esta situación, su pareja se lo quitó, preguntándole por qué le pegaba.



No obstante, posteriormente la mujer rectificó su denuncia diciendo "que no le apuntó al nene en la cabeza".



Luego la madre del pequeño cambió su versión inicial y dijo que el niño se cayó de la cama, por lo que el fiscal no pudo mantener la acusación. La mujer adujo que había hecho la denuncia para "vengarse" de su pareja. El hombre fue absuelto.



Otro suceso

Una mujer de 19 años denunció a su ex novio por violencia de género El hecho ocurrió en Bowen, Alvear.



Según informó la Policía, el hecho ocurrió en calles Godoy Cruz y Emilio Civit de Bowen. La joven de 19 años denunció que su ex pareja la agredió físicamente, por lo que fue llevada al hospital para constatar las lesiones que presentaba. La denuncia se instruye en la Comisaría 46.