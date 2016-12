Crimen en San Martín: creen que fue para robarle

El crimen de María Celia Verdenelli (45) el sábado en San Martín se encuentra transitando las primeras horas de una investigación que a priori parece complicada. La ausencia de testigos presenciales del hecho dificulta la tarea de los pesquisas, que por los primeros indicios se inclinan por un homicidio en un intento de robo. Se analiza un pedido de recompensa para quien pueda aportar datos.



La víctima, madre de cuatro hijos, vivía en el barrio MEBNA. El sábado en la siesta su hija de 20 años le llamó por teléfono y le pidió que la fuera a buscar a una depiladora que trabaja en una propiedad de calle Bullrich en el barrio Libertador. Mientras María Celia esperaba sentada en su auto que la joven saliera, fue atacada por sujetos que la balearon y escaparon. Poco minutos después la mujer falleció por una herida de arma de fuego en la axila.



Los investigadores que llegaron a la escena del crimen advirtieron que Verdenelli tenía encima una riñonera con $3.500 en su interior. Este pequeño bolsito estaba descosido, por lo que se cree que los victimarios intentaron sacárselo y en un forcejeo con la mujer se habría roto. Luego llegó el disparo.



María Celia fue encontrada con todas sus pertenencias. En un principio se creyó que le habían robado el celular, sin embargo luego su familia confirmó que había quedado en su casa.



Por ahora los pesquisas consideran que la mujer fue asaltada y ante la negativa de entregar sus pertenencias uno de los delincuentes le disparó y la mató. Posteriormente escaparon. "Sería un robo al voleo que terminó trágicamente", indicó una fuente.



Una vecina aportó datos

Del homicidio no hay testigos presenciales, pero sí hay una mujer que estaba en la calle momentos antes de que ultimaran a Verdenelli. Esta persona declaró que instantes antes llegaba a su casa y observó dos motos en actitud sospechosa que venían a muy baja velocidad detrás de ella.



Una de las motos era una chopera y la otra de color rojo. En una de ellas iban dos hombres y en la restante sólo uno. La mujer se asustó por la presencia de estos sujetos y rápidamente entró a su casa. Segundos después sintió un disparo, salió nuevamente a la calle y vio cuando Verdenelli se bajaba del auto herida. Ya no había nadie en la zona.



Con la descripción de esta testigo, quien aseguró que podría reconocer a uno de los sospechosos, la fiscal Florencia Díaz Peralta solicitó los primeros allanamientos para tratar de dar con esas motos y sus dueños.



Las medidas se concretaron en el barrio Los Parrales, pero los resultados fueron negativos.

Las cámaras de seguridad de la zona hasta el momento no han revelado ningún detalle trascendente.

Ante la falta de testigos directos del asesinato y los pocos indicios hallados hasta ayer, los investigadores le pedirán al Ministerio de Seguridad que ofrezca recompensa para quien aporte datos concretos.



A María Celia le extrajeron de su cuerpo una bala calibre 9 milímetros. En la fiscalía se esperan los informes de Policía Científica para conocer si se hallaron huellas en el Fiat Siena de la víctima.



Hasta el momento aseguran que Verdenelli no tenía problemas con nadie como para sospechar un ataque contra ella. Trascendió que estaba distanciada del marido, aunque esto no está plasmado en el expediente ya que los familiares todavía no han declarado formalmente, por el estado de shock tras el hecho.