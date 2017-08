Confirman el juicio por el femicidio de Janet Zapata

Uno de los femicidios conmocionantes de 2016 entrará en la última etapa investigativa en pos del esclarecimiento. El caso del asesinato de Janet Zapata (29), el primero de tres crímenes de mujeres consumados en tres días en setiembre del año pasado en Mendoza, recibió la confirmación del juicio luego de idas y vueltas entre las partes involucradas. El caso tiene imputados a su marido y a dos presuntos sicarios.



El cuerpo de esta mujer fue encontrado el 26 de setiembre de 2016 en un descampado de El Algarrobal, en Las Heras. La víctima fue ultimada balazos y semienterrada. Un día después se conoció el homicidio de Julieta González (21) –tiene imputado a un joven con quien tenía una relación amorosa– y, por último, el 28 de setiembre Ayelén Arroyo (19) fue degollada por su padre, quien será juzgado por el hecho.



De Janet no había noticias desde el 21 de setiembre, día en que la vieron por última vez en inmediaciones de la Barraca Mall, en Guaymallén. En aquella jornada la víctima había estado en ese shopping junto con su marido, Damián Minati, uno de los acusados, y una mujer que les estaba organizando parte del cumpleaños de la hija de ambos. Finalizada la reunión, Janet se dirigiría al centro para encontrarse con amigas, pero nunca llegó.



Durante cinco días su familia la buscó y la policía se movilizó tras la denuncia de su paradero. Hasta se realizó una marcha pidiendo por su aparición, en la cual participó el propio Minati. Horas después de la movilización, fue hallado el cuerpo de Zapata en Las Heras. Apenas unos minutos después de la noticia el hombre quedó detenido como sospechoso.



Con el paso de los días, los investigadores fueron recolectando pruebas y armando el posible escenario del homicidio. La pesquisa, a cargo de la fiscal Claudia Ríos, considera que Minati y dos hombres más están implicados: Juan Manzano y Claudio Quiroga.



Este último es quien realizó el pozo en donde tiraron a la víctima. Cuando él declaró admitió haber hecho esto y que a cambio le dieron $15.000, aunque sostuvo que no sabía que era para ocultar un asesinato.



Por su parte, Manzano señaló que por aquellos días había estado en contacto con Minati, quien cuando lo vio le dijo: "Me mandé una cagada", a lo que él le respondió que no quería meterse en problemas y que, en todo caso, hablara con Quiroga.



Un dato que los puede dejar en evidencia a todos es que el cadáver fue encontrado cerca del lugar de trabajo de Manzano, un lavadero de hortalizas en el que también hacía algunas tareas Quiroga.



Si bien hasta el momento no se ha podido dilucidar quién es el autor material del crimen, los pesquisas aseguran que son abundantes las pruebas que demuestran que los tres tuvieron participación. Inclusive, entre los acusados se contradicen en las declaraciones y se inculpan unos a otros.



Minati quedó imputado por femicidio y como instigador del hecho, mientras que Manzano y Quiroga fueron acusados de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o remuneración y por el uso de arma de fuego.



Elevación a juicio y oposición

Hace algunas semanas la fiscal Ríos cerró el expediente entendiendo que está en condiciones de ir a juicio oral. Esta medida se encontró con la oposición de los abogados defensores, quienes consideraban que no hay pruebas suficientes para involucrarlos.



En este contexto, la causa recayó en el Sexto Juzgados de Garantías, a cargo del juez David Mangiafico. La audiencia que debía definir esta contienda se realizó ayer, y el magistrado avaló la investigación de la fiscalía y confirmó la elevación a juicio. Además, se mantuvieron las imputaciones para los sospechosos.



Ahora, sólo resta fijar fecha para el juicio. Fuentes judiciales creen que el debate podría llegar a realizarse antes de fin de año, dependiendo en que Cámara del Crimen recale y que actividad tenga la misma de acá a diciembre. De lo contrario, será en febrero del 2018.