Condenaron a prisión perpetua al autor del triple crimen del barrio Trapiche

Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por asesinar a tres mujeres y herir a dos chicos en una casa del barrio Trapiche, de Godoy Cruz. La sentencia se hizo en un juicio abreviado en el que la defensa acordó la pena con el Ministerio Público Fiscal. Cumplirá su pena en un penal de Santa Cruz.



Con esta condena podrá pedir libertad condicional cuando cumpla 35 años de su condena. El único pedido que hizo fue ser trasladado al sur del país para estar cerca de su familia.



Debido a las contundentes pruebas en contra de Zalazar, quien además reconoció su culpabilidad en los hechos, su defensa acordó con el Ministerio Público Fiscal la pena de prisión perpetua, la cual fue aceptada por los jueces de la Quinta Cámara del Crimen.



De esta forma se evitó que el caso fuera a un juicio oral y público y que los hijos de Claudia Arias, una de las mujeres asesinadas, no tuvieran que revivir y contar una vez más lo ocurrido en octubre de 2016.



Se trata de la masacre ocurrida el 23 de octubre del 2016, en una casa de la calle Entre Ríos, del barrio Trapiche, de Godoy Cruz, donde murieron Claudia Arias, quien había sido pareja de Zalazar, su tía Susana Ortiz, y su abuela Vicenta Díaz.



Además hirió gravemente a dos hijos de Claudia: una bebé 10 meses y a su hermano de 11 años. Otro hermanito de 7 años fue quien logró esconderse y avisó lo ocurrido.





triple-femicidio-2.jpg Claudia Arias

zalazar y lorena.jpg Daniel Zalazar y Claudia Arias, junto a sus tres hijos mayores

Miriam Ortiz, madre de Claudia Arias, dijo a: "Estamos de acuerdo con lo pedido. No queremos que los chicos pasen el momento de declarar y de revivir todo lo que pasaron. La prisión perpetua es una buena medida".Al respecto de los hijos de Claudia, indicó: "Los chicos están bien, están tratados. Algunos días tienen sus recaídas, pero están caminando bien".Por otra parte, una tía de Claudia sostuvo: "Está Dios para que él haga Justicia. Zalazar me arrebató la vida de mi mamá, la de mi hermana y la de mi sobrina. Me quitó la posibilidad de poder seguir disfrutándolas".