Condenaron a comadrona por un aborto y la muerte de una joven

No hay muchas sentencias como la dictada ayer en San Martín. Estos hechos nacen en la oscuridad y en la oscuridad desaparecen. Pero esta vez, por la denuncia radicada desde el hospital Perrupato, por la investigación llevada adelante y por el pedido de pena solicitado por la Fiscalía de Cámara, finalmente una comadrona fue condenada a 3 años de prisión por haber practicado un aborto ilegal que terminó con la vida de la joven que decidió hacérselo .



El hecho ocurrió en San Martín hace poco menos de dos años. Si bien la Justicia no avanzó sobre esto, ya que no era el motivo de la investigación, se estableció como base de ella que una chica de 20 años quedó embarazada en una relación informal y quería interrumpir la gestación.



Una amiga le aconsejó ir a una comadrona que le habían mencionado. Así fue que detectaron a una mujer que vive en Buen Orden. La joven hizo el trato y una tarde fue a realizarse la práctica abortiva. Sin conocimientos médicos suficientes ni estudios previos, sin normas de higiene, sin elementos médicos ni auxilio para resolver emergencias, la comadrona practicó el aborto.



La chica salió de la casa de la mujer con una hemorragia intensa, pero con la indicación de que "ya se te va a pasar" y regresó a su hogar. Pasaron unas horas y al ver que seguía siendo intensa y que se debilitaba, pidió auxilio y fue trasladada de urgencia al hospital Perrupato.



Allí los médicos comprobaron el motivo del sangrado e intentaron salvarle la vida... pero ya era tarde. La víctima sufrió un paro cardíaco por un shock hipovolémico y falleció a poco de ingresar al sanatorio.

El hecho fue denunciado desde el mismo hospital y se inició la investigación, calificada como aborto seguido de muerte.



La acusada fue ubicada gracias a testimonios e imputada en la causa por pericias que se realizaron en su domicilio y que certificaron que la intervención ilegal se había realizado allí. El Código Penal castiga a quien realice un aborto con penas de tres a diez años, si se efectúa sin consentimiento de la mujer y se eleva a hasta quince años si el hecho fuera seguido de la muerte de la embarazada.



Pero la escala penal es mucho más leve si hay consentimiento de la madre. La pena va de uno a 4 años y llega a seis si ocurre la muerte. En este caso y debido a que la comadrona no tenía antecedentes, el fiscal de Cámara Oscar Sívori entendió que la pena debía ser de 3 años en suspenso.