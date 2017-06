Condenaron a 6 meses de cárcel efectiva a Daniel El Rengo Aguillera

Daniel El Rengo Aguilera fue condenado a 6 meses con cumplimiento en la cárcel por golpear a su ex esposa. El juez dijo que este no era un caso de violencia de género debido a que fue un hecho aislado, por lo que no pesó sobre la pena este agravante.



La condena fue dictada este martes por el juez correccional Orlando Vargas, por lo que Aguilera deberá cumplir 6 meses preso por lesiones leves dolosas contra su ex mujer, Alejandra Muñoz.



La fiscal de Violencia de Género Mónica Fernández Poblet había pedido una pena de 5 años debido a que por este hecho consideró que Aguilera debía recibir 2 años y 6 meses, más el cumplimiento de una condena anterior por abuso de arma de fuego de otros 2 años y 6 meses, la cual estaba en suspenso y no debía cometer ningún delito durante un período de 4 años.



Ante este pedido de la fiscal, el juez Vargas decidió no aplicar ni hacer cumplir esa pena anterior debido a que ese plazo de 4 años se venció en abril pasado.



Además rechazó que este haya sido un caso de violencia de género debido a que se tata de un hecho aislado y por lo tanto no se le puso ningún agravante.



Por otro lado, el juez correccional hizo lugar a un pedido de la fiscalía para que se investigue a Aguilera por dar "préstamos" de dinero en un casino y por contrabando desde Paraguay, además de vínculos sospechosos con la Policía. Todos estos indicios surgieron por el celular del acusado, el cual fue investigado luego de la denuncia de su ex pareja.