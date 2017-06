Comenzó el juicio a Daniel "El Rengo" Aguilera por violencia de género

Daniel "El Rengo" Aguillera enfrenta un juicio tras una denuncia por violencia de género hecha por su ex pareja y madre de sus hijos, quien lo acusó de un violento episodio ocurrido en su casa de Carrodilla, Luján el 30 de marzo pasado.



Aguilera y Muñoz llevan un año separados, pero el detonante habría sido que él descubrió que su ex está con otro hombre.



Ella declaró que ese día en la mañana El Rengo la llamó para pedirle verse para hablar, a lo que ella le dijo que le avisaba cuando llegara a su casa del barrio los Aromos, de Carrodilla. Sus hijos estaban en el colegio, por lo que en el encuentro sería solo entre ellos dos.



Según el relato de Muñoz, Aguilera le dijo: "Ya me enteré de todo", y le mostró fotos que le sacaron a ella con un hombre, con quien tendría una relación.



En ese momento le habría tirado una caja en la cara, la agarró del pelo, y con una mano la tomó de la cara y la boca. De esa forma la arrastró unos metros, forcejearon, hasta que ella hizo una maniobra para que él se cayera, debido a que por la falta de una de sus piernas le cuesta mantener el equilibrio.



De esa forma ella se zafó y salió a la calle para pedir ayuda. Inmediatamente Aguilera también salió y se fue del lugar.



También declaró un guardia de seguridad del barrio Los Aromos, de Carrodilla, quien dijo que vio entrar al lugar a Aguilera en la mañana del lunes 30 de marzo y que unos 15 minutos después se fue en su auto.



Casi inmediatamente llegó hasta la garita Alejandra Muñoz, quien llorando le pidió que llamara a la Policia, pero el guardia le dijo que no tenía crédito para hacerlo, por lo que finalmente ella llamó al 911.



Otro testimonio fue el de un psicólogo del Equipo Interdisciplinario de Violencia de Género, quien sostuvo que el relato de la mujer fue espontáneo, consistente y verosímil. Además dijo que estaba alterada, con una gran angustia debido a que a medida que avanzaba en su relato se quebraba, que tenía mucho agobio y que temía una venganza por parte de Aguilera.



Sostuvo que para él se encuadra en un caso de "psicotipia" que significa que el hombre se siente con el derecho absoluto sobre la mujer por más que esté separado y ella solo puede actuar basado en lo que él le permite o no.