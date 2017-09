Cayó un político español que estuvo 11 años prófugo y que vivió en Mendoza

Un ex concejal español, que estaba prófugo desde hacía 11 años en una megacausa por corrupción por la que fue condenada la cantante Isabel Pantoja, fue detenido el viernes en San Juan, donde se descubrió que se había sometido a cirugías estéticas y a grandes cambios para no ser descubierto.



Se trata de Carlos Fernández Gámez (49), quien fue apresado luego de un operativo realizado por personal de la Agencia Cuyo de la Policía Federal como consecuencia de una investigación que incluyó seguimientos y tareas de campo.



Sobre Fernández Gámez pesaba un pedido de captura internacional y una circular roja de Interpol que había sido solicitada por las autoridades españolas en el marco de la causa en la que está procesado por delitos vinculados a hechos de corrupción.



Según la Policía, la detención se concretó en el domicilio en el que actualmente residía el ex edil, ubicado en la calle Santa Fe al 2300 de la localidad sanjuanina de Rivadavia, donde los detectives esperaron a que saliera.



Fernández Gámez se había operado los pómulos, se había agregado pelo y había engordado considerablemente para no ser identificado.



Una de las primeras pistas que lo ubicaron en la zona de Cuyo data de 2006, cuando se le tomó una foto en un evento público que fue hallada por los pesquisas. Posteriormente, el ex edil comenzó una relación con una periodista de San Juan que se desconoce si estaba al tanto de sus antecedentes, aseguraron los voceros.



Los medios españoles destacan que en sus primeros años de clandestinidad estuvo en Mendoza y en La Pampa.



Contra el ex concejal pesa un procesamiento por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude por presuntamente haber recibido 150.000 euros en sobornos.