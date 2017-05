Caso rugbiers: "Es muy raro que una causa como esta, en dos meses se cierre"

Una áspera polémica se desató ayer en el caso de los jugadores de rugby de la selección mendocina imputados por violación, luego de que Lucas Lecour, abogado de la joven víctima, acusara al fiscal Hernán Ríos de no querer investigar la causa, de falta de seriedad y de precipitar inexplicablemente el cierre de la investigación.



La ráfaga de críticas al magistrado vino después de que el fiscal solicitara el sobreseimiento (declaración de inocencia) de Sebastián Vanín, Ignacio Ceschín, Enzo Falaschi, Ignacio Biffi sospechosos del delito de violación, y de José Hervida, imputado por abuso sexual simple. El fiscal concluyó que no puede probar los hechos denunciados.



El penalista Lecour es el abogado querellante en la causa. Es quien representa a la muchacha de 20 años que denunció ante la Justicia que en una fiesta de fin de año, en un barrio privado, en la que participaban los jugadores de la Unión de Rugby de Cuyo abusaron de ella sexualmente y violada. La joven, quien dice no recordar lo que pasó, sostiene la denuncia a partir de lo que le relató una amiga y de los comentarios por whatsapp del manager de la Unión de Rugby de Cuyo, en cuya casa se hizo la fiesta.



"No conoce a la víctima"

Sin vueltas, Lecour anticipó que se opondrá al pedido de la fiscalía ante el Juzgado de Garantías, por lo que la confrontación judicial aún no está concluida y la investigación podría seguir si hace lugar el juez David Mangiafico.



El penalista, asombrado por lo dispuesto por la fiscalía, fue contundente: "Es muy raro que una causa como esta, en dos meses se cierre y el fiscal diga que no tiene cómo superar la duda. La duda se supera investigando y no como hizo el fiscal, que no quiere investigar, no quiso traer testigos que declararon en la comisaría el 24 de diciembre".



Agregó: "El fiscal no conoce a la víctima, nunca la tuvo enfrente. ¿Cómo va a resolver la causa si nunca la entrevistó? Ella declaró en enero cuando el fiscal estaba de vacaciones. Él no sabe cómo es la víctima, no tiene la menor idea".



"La testigo principal, que es quien la saca de la cama del manager Hervida a mi representada, declaró el 24 de diciembre en la madrugada. Es lógico que la defensa y nosotros tengamos preguntas para hacerle, porque su declaración es ínfima de lo que sabe", continuó Lecour.



Expresó: "El fiscal perdió la objetividad que tiene que tener para investigar este tipo de hechos".

Y apuntó con fastidio: "Un fiscal serio investiga hasta último momento y si hasta entonces no puede despejar la duda, entonces pide el sobreseimiento, pero no con esta rapidez inusitada. No debe haber otro expediente que se haya investigado con tanta rapidez y se haya sobreseido en tribunales desde que ejerzo la profesión".