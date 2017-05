Caso rugbiers: el abogado de la víctima sostuvo que el fiscal no quiere investigar

Lucas Lecour, abogado defensor de la joven deportista que el año pasado denunció haber sido abusada sexualmente en una fiesta de rugbiers en Luján, estalló indignado al enterarse que el fiscal de la causa, Hernán Ríos, pidió que los cinco imputados fuesen sobreseídos debido a que no puede comprobar los hechos por los que se los acusa.



"Es muy raro que una causa como esta en dos meses se cierre y el fiscal diga que no tiene cómo superar la duda. La duda se supera investigando en profundidad y no como hizo el fiscal que no quiere investigar", sostuvo molesto Lecour a Radio Nihuil.



Los implicados en este hecho son los jugadores Sebastián Vanín, Ignacio Ceschín, Enzo Falaschi e Ignacio Biffi, imputados por violación, como así también al manager de la Unión de Rugby de Cuyo, José Hervida, sospechado de abuso sexual simple.



Lecour expresó: "No quiere traer testigos que declararon en la Comisaría el 24 de diciembre. Todos sabemos que las declaraciones que se toman en la Comisaría no son nunca completas porque no conocen el hecho quienes toman la declaración y por eso es importante volver a tomarla en la fiscalía y con las partes presentes para que tengan la posibilidad de preguntar".



En este sentido, sostuvo que la principal testigo de la causa, quien sacó a la víctima de la casa del mánager José Hervida, donde se realizó la fiesta a fines de diciembre de 2016, declaró un 24 de diciembre en la madrugada y nunca se amplió en la fiscalía. "Es lógico que la defensa, nosotros y el propio fiscal tengamos preguntas para hacerle porque su declaración es ínfima de lo que conoce, de lo que sabe, porque en ese momento se le preguntó poco porque quienes tomaron la declaración conocían poco del tema".



El abogado defensor de la chica que denunció ser abusada sexualmente agregó: "Perdió la objetividad que tiene que tener un fiscal al investigar este tipo de hechos. Un fiscal serio investiga hasta último momento y si realmente a último momento no puede sacarse la duda pide el sobreseimiento, pero no con esta rapidez inusitada en Tribunales, dejando afuera pruebas que son importantísimas".



Además sostuvo que el fiscal Hernán Ríos "no conoce a la víctima, nunca tuvo a la víctima enfrente. Cómo va a resolver una causa sin haberle preguntado algo a ella".