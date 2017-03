Caso Roxana Toledo: los tres imputados se salvarán de la prisión perpetua

J. Martín y M. Schmitt

El juicio por el asesinato de Roxana Toledo (37) tuvo ayer la novedad de que tanto el fiscal como los abogados de la familia de la víctima coincidieron en encuadrar el hecho en un homicidio en ocasión de robo, dejando de lado la posibilidad de prisión perpetua para los acusados. De este modo, el fiscal Norberto Jamsech pidió 26 años de reclusión para Marcos Forconi, al menos 20 para su hermano Guido y 12 para Juan Carlos Bravo, quien hizo de chofer del vehículo que persiguió a la víctima y a su compañera.



La fiscalía entiende que los imputados no tuvieron intención de matar y se apoya en la frase que escuchó la compañera y testigo presencial Vanina Lucero: "Váyanse o las matamos". Por esta razón consideran que no existió intención de matar para ocultar el hecho.



Luego hizo su alegato el abogado querellante que representa a los hijos de Roxana. Apoyaron en casi todo el pedido de Jamsech pero afirmaron que Bravo es también autor porque sabía que los Forconi iban armados. "Tenían un plan común y cada uno tenía su función", dijo en una parte de su exposición el letrado, donde aclaró que habló con la familia Toledo y concordaron en que no había sustento suficiente para la prisión perpetua. La querella solicitó 26 años para Marcos –presunto autor del disparo letal–, 22 para Guido y 15 para Bravo.



En horas de la tarde fue el turno de la parte defensora, que pidió 20 años para Marcos, la absolución por el beneficio de la duda para Guido y una pena intermedia de robo en grado de tentativa para Bravo, al considerar que el sólo hizo de chofer de los hermanos y que una vez que se bajaron del auto él se fue. El lunes se conocerá el veredicto.



Piden extraer compulsa

También se destacó que el fiscal, a diferencia de lo ocurrido en la instrucción, le sugirió al tribunal iniciar una investigación a una hermana de los Forconi (Cintia), por sospechar de que fue la que dio los datos para cometer el robo.



Esta mujer trabajaba en la panadería junto con Roxana y Vanina, quienes en aquella jornada del 16 de abril del 2015 se encontraban haciendo repartos y cobrando varios pedidos.