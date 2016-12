Caso Arzuza: no pasa al penal por estar delicado

A diez días de haber sido internado en el Hospital Central con custodia policial por la muerte de una paciente, sigue siendo delicado el estado del médico Carlos Arzuza (48), quien fue detenido cuando intentaba hacerse una reconstrucción de su pene.



Esto sucedió en su consultorio de Ciudad y le ocasionó una gangrena. No se descarta que también deberá ser intervenido quirúrgicamente una vez que salga del cuadro severo en el cual se encuentra.

Esta es la razón por la cual todavía no fue trasladado al penal, según ordenó la fiscal Claudia Ríos Ortiz, quien investiga la muerte de la paciente Beatriz Gattari (48), ocurrida el 7 de este mes, en su vivienda de un barrio de Guaymallén tras ser operada por Arzuza. Por el momento, el hombre no declaró respecto de una de las graves imputaciones que pesa sobre él. Por ahora, es la de homicidio con dolo eventual –tiene una pena de 8 a 25 años de cárcel– por la muerte de Gattari, quien falleció a raíz de la una liposucción e injerto de glúteos, hechos por Arzuza. En cambio, la pareja del profesional, Laura Dutta, de nacionalidad rumana, y que intervino en la cirugía fue recluida inmediatamente en la cárcel de mujeres también con la misma imputación que le endilgó Ríos Ortiz a Arzuza.



La intervención quirúrgica a Gattari también fue realizada en el consultorio de Arzuza, en la calle Alem al 300 de Ciudad. Desde ese momento la mujer sobrevivió tres días y luego falleció en medio de fuertes dolores, según consignó su pareja que la encontró en su casa de Guaymallén, casi moribunda.



Sin embargo, este no es el único caso que se le adjudica a Arzuza.



A juicio

En el 2013 el empresario Roberto del Barco concurrió a otra pseudo clínica que tenía Arzuza, junto al médico Carlos Gassibe, en la calle Pedro Molina 600, de Ciudad, llamada Excélar. El hombre llegó junto a su esposa, Adriana, para afrontar una liposucción a manos de Arzuza alrededor de las 14.30. Entró al consultorio y apenas le colocaron la peridural dejó de existir.



Por este homicidio, con dolo eventual Arzuza deberá sentarse en el banco de los acusados de la Primera Cámara del Crimen, donde será sometido a juicio oral y público el 16 de febrero del 2017. Pero aquí no termina su historial judicial porque lo esperan otras imputaciones muy graves: de 7 causas, cuatro son por la muerte de pacientes y otras por lesiones.



A esto hay que sumarle la denuncia que hizo OSEP por fraude al Estado, ya que él habría utilizado esta obra social mediante la credencial de su ex esposa y de su madre, para conseguir medicamentos que luego usaría con fines propios.