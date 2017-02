Ezequiel Pelaia emitió un comunicado donde desmintió haber estado con la víctima y aseguró que le arruinó la vida con la denuncia.





Este es el texto (NdA: se omiten las partes donde publica el nombre de la víctima):





Sigo leyendo una y otra vez que debería estar preso por violador, sigo leyendo una y otra vez soy hijo del poder, sigo leyendo una y otra vez como agreden a cualquier persona que me defiende o intenta hacerlo, sigo recibiendo amenazas a diario, se siguen cerrando muchas puertas por la denuncia en mi contra (POR SUERTE LAS IMPORTANTES ESTAN ABIERTAS DE PAR EN PAR), sigo leyendo y viendo un abogado que dice no querer mediatizar el caso pero que le da la máxima publicidad posible a cada acto (siempre y cuando pueda ser favorable para la "victima")... Y TODO ELLO ES POR ALGO QUE NO HICE...



Me encantaría que este capitulo de mi vida se cierre lo más pronto posible, porque lo que esta chica, (...), me ha hecho vivir a mi, a mi familia y a mi entorno también es un infierno. No puedo considerarla como victima, no después del daño que me ha causado sin justificación, faltando a la verdad, cuando, reitero, NO HICE NADA DE LO QUE SE ME ACUSA Y TAMPOCO CREO QUE LO HAYAN HECHO LOS DEMAS IMPUTADOS.



Creo que estoy muy muy lejos de ser considerado hijo del poder. No tengo contactos políticos, estoy muy lejos de ser millonario, y verdaderamente no necesito que nadie haga algo ilegal para defenderme, porque la verdad es que no hice nada. Eso es suficiente.



A pesar de que muchos me señalan con el dedo, puedo seguir caminando con la mirada en alto, convencido de los valores que me han transmitido mi familia y mi club. Si bien por los problemas que toda esta denuncia me ha causado, debo confesar que no he dormido tranquilo, si puedo decir que tengo la conciencia absolutamente en paz.



Hoy lo importante para mi pasa por la defensa técnica en el expediente, donde según me informan mis abogados, absolutamente todas las pruebas que se han producido indican que lo que paso esa noche no es delito. Hablaron de que alguien la habría drogado a esta chica, eso fue descartado después de dos exámenes toxicológicos. Hablan de abuso sexual con acceso carnal, ya los peritos mencionaron que no había rastros de esperma ni lesiones en la zona vaginal. Hablaron de un estado de inconsciencia, pero hasta su hermana y amiga no se dieron cuenta en ese momento.



Ya han declarado testigos asegurando que yo no tuve contacto con esa chica, yo ya he aportado mi versión de los hechos desde el primer dia que se me cito a declarar, estuve toda esa noche acompañado principalmente por dos personas y ya lo han ratificado en el expediente.



Me asombra que el Dr. Lecour diga que yo "me estaría comiendo un garron" y diga que no puede hacer nada. Eso es mentir. Si que puede, y es lo que debería hacer si tuviese integridad moral. Pero, evidentemente, sus intereses personales hacen que pierda el foco de Justicia. En su debido momento, mis abogados pedirán el sobreseimiento, pero el Dr. Lecour junto con (...), son los primeros que deberían haberlo pedido, y evitar hacerme vivir ese infierno. Si lo que verdaderamente buscan es Justicia, deberían ser los primeros en ser honestos y plantear las cosas como realmente son. Lo único que ellos han buscado, es que sin importar el resultado del proceso, se me condene socialmentea mi y a mis compañeros.\



Basta leer muy poco el expediente para darse cuenta que hay siete imputados en una causa donde ella denuncia que habría sido abusada por cinco personas, a pesar de no recordar nada. Es decir, lo único seguro es que ella a dos personas le arruinó la vida, sin importarle nada. Si estaba incosciente, como puede denunciar a personas específicamente, por no son ni la amiga ni la hermana las que dan nombres, es ella, (...), quien desde el primer momento de la denuncia quien dice que yo soy una de las personas que abuso de ella.



Estoy completamente seguro, que ninguno de mis compañeros puede haber hecho lo denunciado, pero yo no vi nada de lo sucedido y no me parece prudente opinar sobre cosas que no he visto personalmente. Si puedo ASEGURAR que al retirarse de la fiesta, (...) me saludó y agradeció la invitación. También puedo ASEGURAR que a (...) la vi bailando desde bastante temprano con uno de los chicos, quien también se encuentra hoy imputado. Nunca la note inconsciente, o siquiera borracha.



Debo agradecer a Juani Day y a Francisco Diez, por defenderme, dado que ahora según muchas personas, no merezco ser defendido. Han recibido todo tipo de críticas por una defensa de un hecho que no sucedió. Por suerte se las personas que son, y se también que si considerasen que algo de este hecho podría ser cierto, no nos defenderían.



Agradezco también a mis amigos y seres queridos por bancarme en estos momentos.

La joven que denunció a cinco rugbiers por haberla abusado sexualmente en Chacras de Coria a fines del año pasado emitió una carta ratificando su acusación. Este miércoles, uno de los imputados de la causa también hizo público un texto en su perfil de Facebook.