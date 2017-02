Cabral: "Las rejas y las paredes me destruyen psicológicamente"

El futuro del futbolista Luciano Cabral, su padre y el joven Federico Olguín está cada vez más comprometido.

Testimonios, evidencia física y escuchas telefónicas comprometen a los detenidos.

Desde la cárcel, Cabral dio una entrevista a TyC Sports en la que afirmó: "Yo no maté a nadie".

"Vivo con miedo dentro de la cárcel" y "las rejas y las paredes me destruyen psicológicamente" fueron otras de las frases que dejó.

"Mi papá y mis primos tuvieron una pelea en San Rafael. Yo llegué cuando terminó la misma, no estuve en el hecho. Y al rato me entero que había un fallecido", indicó.





El hecho ocurrió cerca de las 8.30 de la mañana, cuando Joan Villegas Gualpa falleció después de una pelea en la que uno de los agresores le arrojó un escombro en la cabeza.

Por el crimen, se encuentra detenido Cabral (jugador que estaba a préstamo en Atlético Paranaense), su padre, dos de sus primos y un menor de edad.





"Hay muchas versiones sobre lo ocurrido. Yo sólo puedo decir que cuando pasó estaba durmiendo. Sé que mi papá tenía un tema hace bastante tiempo con el chico que falleció. Problemas que siempre hay en los barrios bajos", dijo en una entrevista dada a TyC Sports.





Cabral sostuvo que "estuve siempre a disposición de la Justicia, yo me presenté el 3 de enero y desde ese día quedé detenido".





El futbolista contó que el fallecido "era una persona complicada porque había estado detenido por homicidio" y se mostró esperanzado de "poder salir en libertad".





"No sé si me será fácil volver a jugar, no creo que algún club me reciba con todo lo que ha sucedido. Es complicado vivir acá, pasás mucho tiempo encerrado. Vivo con miedo, no sé cómo pueda reaccionar una persona aquí", expresó.





Cabral contó que trata "de correr y hacer un poco de gimnasio para no perder forma física" y evaluó que "hay un ochenta por ciento que este hecho me corte la carrera".





"Le pedí al juez que me dé la libertad porque lo que yo sé hacer es jugar a la pelota. Somos cinco detenidos por el caso y en la audiencia me gritaban de todo sólo a mí. La verdad que me destruye psicológicamente estar encerrado", cerró.