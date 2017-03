Buscan a un hombre de 62 años que se fue de su casa y sufre demencia

Un hombre de 62 años que sufre de demencia es intensamente buscado por su familia luego de salir de su casa de la Cuarta Sección, de Capital, y no regresar.



Se trata de Ramiro Luis Figueroa, quien nació 31 de enero de 1955. Mide cerca de 1,90 metros, es de contextura delgada, tiene tez blanca, cabello entrecano y no tan corto. Tiene ojos negros, no posee muchos dientes.



El último día que lo vieron llevaba puesto una remera blanca y un pantalón corto rojo.



Figueroa sufre de demencia, por lo que su familia lo busca desesperadamente.



Quien tenga alguna información que sirva para encontrarlo puede comunicarse con la Oficina Fiscal Nº 13 al 4122236 o 4305829, al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.