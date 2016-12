Buscan identificar a los policías que habrían golpeado a un hombre

La denuncia de un hombre que aseguró haber sido víctima de una agresión de efectivos policiales el martes de la semana pasada en la puerta de un bar originó una investigación en el seno de la fuerza para tratar de identificar a los sospechosos. La golpiza se habría ocasionado porque el muchacho filmaba a los uniformados en un operativo de seguridad.



Sebastián García Castellón (35), psicólogo social que además trabaja como administrativo en OSEP, en los primeros minutos del martes pasado se encontraba con dos amigos tomando algo en un bar de calle Catamarca casi San Martín de Ciudad. Exactamente a las 0.15 salió del local para fumar y en ese momento se desató toda la situación.



"Salí para fumar y me llamó la atención la cantidad de policías que había en la zona, cerca de 15 o 20, motos, móviles, de todo. Se me ocurrió filmar con mi teléfono y lo saqué, cuando de repente escucho que me gritan: '¿Qué estás filmando? No filmés'. Después de esto sentí que me apoyaron un arma en la espalda, creo que una Itaka, me hicieron una llave y me tiraron al piso", contó Sebastián a UNO cuando dio a conocer públicamente los hechos.



El despliegue policial en pleno centro se debía a que el lunes por la tarde miles de personas habían festejado el Día del Hincha de Boca Juniors.



La víctima explicó que luego de ser reducido le pegaron, lo maltrataron y lo llevaron a dos comisarías. Primero pasó por la 1ª y luego fue a la 3º. Allí estuvo hasta las 6 en un calabozo y lo liberaron.

Sebastián contó que terminó con raspones, cortes y dolores por los golpes que habría sufrido.



Por asesoramiento de su abogado, García denunció los hechos en la Comisión Bicameral de Seguridad, en la Inspección General de Seguridad, que investiga el accionar de los policías, y en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura.



Por último, a fines de la semana pasada hizo la acusación penal en la Unidad Fiscal de Capital del Palacio Judicial, en donde adjuntó fotos de las lesiones y el video que habría desatado las agresiones.



Las autoridades le confirmaron que había sido aprehendido por averiguación de antecedentes.

La denuncia quedó radicada como abuso de autoridad y lesiones leves culposas. Además, se extrajo una compulsa para que sea revisado en el Cuerpo Médico Forense, ya que Sebastián dijo que no fue examinado correspondientemente en Sanidad Policial.



Investigación interna

Luego de las denuncias efectuadas, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició un sumario para esclarecer los hechos y saber si hubo un incorrecto desempeño de los policías.



Desde la IGS solicitaron un informe de los efectivos que participaron en ese operativo y quiénes seguían hasta ese horario en la zona. Serían uniformados de distintas comisarías, miembros de la UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida) y de Cuerpos Especiales.



Los nombres y las fotografías de los policías que estuvieron en el lugar estarán a disposición para que el denunciante pueda identificar a los posibles agresores.